Rachel Sheherazade se pronuncia após expulsão de "A Fazenda 15": 'Estou bem'

Rachel Sheherazade publica vídeo nas redes sociais após expulsão de "A Fazenda 15" Crédito: Reprodução/Instagram/@rachelsherazade

Após ser expulsa do reality “A Fazenda 15”, Rachel Sheherazade publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (19), agradecendo o apoio da família e dos fãs. De forma objetiva, a jornalista disse que voltará a falar sobre sua saída do programa, mas frisou que, neste momento, ainda não pode comentar por questões contratuais. Com a saída de Rachel, a Roça com André, Nadja e Kally foi cancelada.

Eu estou bem, como todos sabem eu saí da Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, minha mãe querida, estou na companhia deles, estou em paz, estou bem"

"Dentro em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa, por razões contratuais eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês bem tranquilos e, quero, principalmente, agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que dedicaram a mim, sem vocês eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês, nós vamos voltar a nos falar muito em breve. É tudo que eu tenho a dizer por enquanto", concluiu.

A jornalista foi expulsa do reality após uma briga com Jenny Miranda. A cena que levou a direção a tomar a decisão foi exibida no programa desta quinta-feira (19). O episódio em questão aconteceu durante a definição das tarefas, quando o clima “esquentou” após a fazendeira da semana delegar uma tarefa para Rachel, que rebateu dizendo que não iria fazer.

A cena que levou a Direção do programa a tomar essa decisão será mostrada agora ? #AFazenda pic.twitter.com/3bpz7UUzID — A Fazenda (@afazendarecord) October 20, 2023

“Eu não vou fazer. Quando o peão não faz, a Fazendeira tem que fazer. Lê o manual. Eu tô avisando que não tenho condições de fazer essa semana porque fiquei com o lixo, estou cansada e cheia de roxos aqui [no braço] do peso que eu levei. Então, essa semana eu não vou fazer função porque tem pessoas suficientes pra fazer. Tô avisando, hein, pessoal. Vai dar punição porque eu não vou fazer”, afirmou.

A Record TV fez um comunicado aos peões informando que Sheherazade feriu as regras de conduta do programa.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no closet".