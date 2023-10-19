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Expulsos de 'A Fazenda': relembre participantes eliminados do reality

Jornalista se envolveu em briga com Jenny Miranda nesta quinta-feira, 19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 16:14

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda 15 nesta quinta-feira, 19. O anúncio foi transmitido aos participantes do programa por um comunicado. Ela havia se envolvido em uma briga com Jenny Miranda.
SBT deve entrar na justiça contra Rachel Sheherazade por falas polêmicas em A Fazenda
Rachel Sheherazade é expulsa de reality show A Fazenda Crédito: Reprodução/Record TV
'Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa", iniciou a nota. Na sequência, foi informado que Rachel está fora do jogo e pedido que os demais peões arrumem as malas da jornalista. Assista ao momento em que o anúncio foi dado aos participantes:
Tiago Ramos e Shayan Haghbin - 'A Fazenda 14' (2022)
Shayan e Tiago Ramos foram expulsos da 'Fazenda 14' após caso de agressão.
Shayan e Tiago Ramos foram expulsos da 'Fazenda 14' após caso de agressão. Crédito: PlayPlus
Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos da A Fazenda 14 em 2022, após uma confusão que terminou com agressão na madrugada depois da eliminação de Thomaz Costa.
Em comunicado aos demais participantes, a produção alegou que a decisão foi tomada porque "ambos colocaram em risco a integridade física um do outro e também dos outros peões".
Pelas imagens das câmeras do confinamento, foi possível ver o momento em que Shayan e Tiago iniciam um bate boca e depois seguem trocando empurrões e cotoveladas. Tiago ainda teria ameaçado agredir Shay com uma garrafa.
Nego do Borel - 'A Fazenda 13' (2021)
Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show 'A Fazenda'.
Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show 'A Fazenda'. Crédito: Divulgação
O cantor Nego do Borel foi expulso da 13ª edição do reality show A Fazenda. O artista está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de estupro de vulnerável contra sua colega de confinamento Dayane Mello.
Phellipe Haagensen - 'A Fazenda 11' (2019)
Phellipe Haagensen assedia a ex-BBB Hariany durante uma discussão em 'A Fazenda' 2019.
Phellipe Haagensen assedia a ex-BBB Hariany durante uma discussão em 'A Fazenda' 2019. Crédito: Divulgação
Phellipe Haagensen foi expulso do reality show A Fazenda em 2019 após ter dado um beijo sem consentimento em Hariany. Após o ocorrido, o ator chegou a declarar: "Sou um cara muito mulherengo, estava carente e me deu uma vontade de beijar, sim".
Catia Paganote - 'A Fazenda 10' (2018)
A ex-paquita Catia Paganote se irritou com Evandro Santo durante uma atividade na piscina e acabou lhe dando um tapa no rosto.
A ex-paquita Catia Paganote se irritou com Evandro Santo durante uma atividade na piscina e acabou lhe dando um tapa no rosto. Crédito: Divulgação
A ex-paquita Catia Paganote foi expulsa da 10ª edição do reality show A Fazenda no dia 29 de novembro de 2018. Durante um jogo de 'aquabol' na piscina, Catia se estranhou com Evandro Santo e acabou lhe dando um tapa no rosto. A produção do programa decidiu expulsá-la no dia seguinte.
Nadja Pessoa - 'A Fazenda 10' (2018)
Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de 'A Fazenda' após discussão com outros participantes.
Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de 'A Fazenda' após discussão com outros participantes. Crédito: Divulgação
Nadja Pessoa foi expulsa da edição de 2018 de A Fazenda. Após uma discussão com os participantes Caique Aguiar e Fernanda Lacerda, Nadja deitou-se em sua cama com o humor alterado.
Pouco depois, Caique foi para o local provocá-la, até que ela decidisse desferir alguns chutes em sua perna, enquanto estava de salto. A produção considerou a agressão física como a motivação para ser expulsa do programa.
Duda Yankovich - 'A Fazenda 2' (2011)
Duda Yankovich foi expulsa da 4ª edição de 'A Fazenda' após dar um tapa em Thiago Gagliasso.
Duda Yankovich foi expulsa da 4ª edição de 'A Fazenda' após dar um tapa em Thiago Gagliasso. Crédito: Reprodução
A lutadora sérvia Duda Yankovich foi expulsa da 4ª edição de A Fazenda após dar um tapa em Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso.
Na ocasião, o apresentador Britto Jr. ressaltou a trajetória correta da lutadora dentro do programa, mas afirmou que a produção não poderia deixar passar o que foi considerado como uma agressão.

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