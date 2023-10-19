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Renata Ceribelli diz que comprou seu primeiro vibrador aos 40 anos

Em entrevista para a revista Marie Claire, Renata falou abertamente sobre sua vida sexual atualmente: "Difícil me relacionar com homens da minha geração"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 14:54

a repórter Renata Ceribelli, da TV Globo
A repórter Renata Ceribelli, da TV Globo Crédito: TV Globo/Divulgação
A jornalista da TV Globo revelou à revista Marie Claire que comprou seu primeiro vibrador aos 40 anos. "Por que não sou livre para senti-lo? Por que não me dou essa liberdade? Onde mora o meu prazer? O que eu quero provocar nas mulheres é isso. Eu me conheço? Sei o que me dá prazer? Estou falando sobre prazer feminino como algo muito sério. A masturbação faz parte da vida das mulheres e isso muitas vezes é escondido. Eu fui comprar o meu primeiro vibrador mesmo depois dos 40 anos. E hoje todas as meninas têm", disse à publicação.
Durante a entrevista, Renata destacou sobre a liberdade de falar sobre prazer sexual e da revolução do prazer das mulheres. "Eu aprendi muito. Sempre quis ser uma mulher do meu tempo, que fala do prazer sexual, dá valor para isso e continua fazendo questão de ter uma vida sexual ativa."
Na entrevista, a jornalista relembrou que nasceu num período em que mulher não podia falar de sexo, diferente de hoje. "Acho isso revolucionário na minha vida e uma revolução que as mulheres estão fazendo junto da minha geração. Mas talvez falte muito ainda, porque o Brasil tem muitas diferenças de valores, tem pessoas mais conservadoras", disse à revista.
Sobre a sua vida sexual atualmente, Renata revelou que está num momento feliz, livre e consciente do que gosta. "Hoje, só me relaciono com quem me responde à altura. Temos que ser mais seletivas mesmo e acho que tem homens bacanas e tentando aprender", disse a jornalista, levantando a questão da maturidade dos homens de sua idade.
"Eu, com 59 anos, posso te garantir que é muito difícil me relacionar com homens da minha geração."

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