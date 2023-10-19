Yasmin Brunet aparece em jantar com MC Daniel e agita rumores sobre romance

Yasmin Brunet aparece em jantar com MC Daniel. Crédito: Reprodução/Instagram/@mcdaniell/@yasminbrunet

A modelo Yasmin Brunet e o cantor MC Daniel agitaram os rumores de um suposto romance entre os dois nesta quinta-feira, 19, após aparecerem juntos em publicações no Instagram. O artista fez uma postagem em que filmava a modelo sentada próxima a ele durante um jantar com amigos.

"Estamos aqui hoje em um jantar especial de amigos, correto?", questionou ele ao gravar a modelo, que ri e faz sinal positivo com a cabeça. No mesmo dia, o cantor também surgiu em um story publicado por Yasmin para responder a um seguidor que questionava sobre uma suposta relação entre os dois.

"É amigo, vocês ficam 'viajando'", declarou ele. Até o momento, os dois não fizeram novas declarações sobre os boatos sobre o relacionamento.

MC Daniel anunciou seu segundo término com a atriz Mel Maia em agosto passado. O ex-casal começou a namorar em 2022 e chegou a retomar a relação após uma primeira separação em junho. "Desejo que ela seja feliz, tenho respeito e carinho por ela e pela família. Torço por ela e por mim, e queremos o bem um do outro", escreveu o funqueiro na ocasião.

Já Yasmin se divorciou do surfista Gabriel Medina em 2022. Os dois começaram a namorar em 2020 e se casaram em dezembro do mesmo ano. Na ocasião, a modelo classificou o momento da separação como "muito difícil para os dois".

Após rumores de estarem juntos, MC Daniel posta stories com Yasmin Brunet



Mc Daniel: “um jantar especial de amigos, correto?”

Yasmin: “aham” pic.twitter.com/TYXjd3SIxw — Insta: @rainhamatos 👑 (@rainhamatoss) October 19, 2023