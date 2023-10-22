Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Veja quem vai interpretar Adriane Galisteu e Xuxa na série da Netflix sobre Ayrton Senna
Série biográfica

Veja quem vai interpretar Adriane Galisteu e Xuxa na série da Netflix sobre Ayrton Senna

Gabriel Leone, Julia Foti, Pamela Tomé, Camila Márdila, Alice Wegmann, Gabriel Louchard, Christian Malheiros e Hugo Bonemer estão escalados para a produção biográfica sobre o grande ídolo do automobilismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 17:08

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o anúncio de que a Netflix estava desenvolvendo uma série biográfica sobre Ayrton Senna (1960-1994), os fãs do piloto estão em polvorosa para saber quem são os atores que viverão figuras centrais em sua história. O ator Gabriel Leone já havia sido confirmado como o tricampeão de Fórmula 1, mas o resto permanecia um mistério.
Xuxa e Ayrton Senna no programa Show da Xuxa, na década de 1980
Xuxa e Ayrton Senna no programa Show da Xuxa, na década de 1980 Crédito: Reprodução / Globoplay
Nesta semana, a gigante do streaming anunciou os demais nomes do elenco e, aos poucos, os papéis que cada um vai interpretar estão vindo à tona. Uma das maiores dúvidas do público é se Adriane Galisteu, namorada do piloto à época de sua morte e desafeto de sua família, estaria representada. E a resposta é sim.
A atual apresentadora de A Fazenda 15 (Record) será vivida pela atriz Julia Foti. A jovem é conhecida pelo longa "Vizinhos", da própria Netflix, na qual vivia a filha de Leandro Hassum. Ela também participou de séries como "Brilhante F.C." e da novela "Novo Mundo" (Globo), entre outros trabalhos.
Outra das namoradas conhecidas de Senna, a apresentadora Xuxa, será interpretada por Pâmela Tomé. A atriz fez carreira na TV aberta, tendo estrelado "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (2015) e "Orgulho e Paixão" (2018) na Globo, antes de migrar para a Record, onde fez "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022).
Caberá a Camila Márdila ("Que Horas Ela Volta?") outro personagem central na vida do piloto: sua irmã Viviane Senna. Seu pai, Milton, ficará a cargo de Marco Ricca.
O elenco conta ainda com nomes como Alice Wegmann, Gabriel Louchard, Christian Malheiros e Hugo Bonemer. Além dos brasileiros, também farão participações atores estrangeiros, como a britânica filha de brasileira Kaya Scodelario e o francês Matt Mella, entre outros.
Ao todo, serão seis episódios centrados na vida do piloto, começando de sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, passando por toda sua carreira na Fórmula 1 e culminando no acidente que tirou sua vida, durante o Grande Prêmio de San Marino.
Gabriel Leone já havia sido anunciado como intérprete de Ayrton Senna na produção. 
A produção é da Gullane, com gravações em São Paulo e em Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, e na Argentina, no Uruguai e no Reino Unido. A direção-geral é de Vicente Amorim, que também é showrunner e diretor. Julia Rezende assina com ele a direção.

Veja Também

Ilhados com a Sogra: conheça a família vencedora do reality show da Netflix

Marlene Mattos "infernizava" namoro entre Xuxa e Ayrton Senna, relata a apresentadora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ayrton Senna Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados