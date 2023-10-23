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'Não sei se estou solteira', diz Lexa após ser flagrada de mãos dadas com o ator Ricardo Vianna

Cantora foi a um ensaio na Unidos da Tijuca acompanhada do artista e mãe dela registrou: ‘Acho que a fila andou’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 08:36

Lexa e Ricardo Vianna
Lexa e Ricardo Vianna Crédito: Reprodução/Instagram/ @lexa/ @ricardovianna
Lexa disse que "não sabe" se está solteira após ser vista de mãos dadas com Ricardo Vianna na noite deste sábado, 21. A cantora chegou acompanhada do ator em um ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro.
A artista foi filmada pela mãe, Darlin Ferratrry, chegando escoltada ao evento junto com o novo affair nos stories do Instagram. Ela também gravou a filha dizendo para o público presente:
"Minha vida tá uma fofoca solta. Eu ia falar uma coisa muito forte aqui agora. É para eu falar? É que eu não sei se eu estou solteira mais", afirmou, sendo ovacionada pelos fãs em seguida. No registro, Darlin escreveu: "Acho que a fila andou por aqui".
Ricardo Vianna também postou nas redes sociais que estava presente no ensaio. Lexa e Guimê anunciaram separação há um mês e, nesta semana, a cantora revelou que deixaria a casa que viveu com o ex em São Paulo para se mudar para o Rio de Janeiro.

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