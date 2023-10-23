Murilo Benício descreve namoro à distância com Cecília Malan: 'Saudade o tempo inteiro'

O ator Murilo Benício, 52, deu detalhes, pela primeira vez, sobre o seu namoro com a jornalista Cecília Malan, 40, correspondente da TV Globo em Londres, no Reino Unido. Os dois vivem um relacionamento à distância desde que se conheceram.
Em sua participação no programa Provoca, da TV Cultura, apresentadora por Marcelo Tas, Benício descreveu a situação: "Sabe idade de cachorro? Tem 4 anos, mas na verdade tem 12. A gente na verdade é o contrário: está junto há dois anos mas se conhece há três meses".
Tas então perguntou como funciona o namoro "remoto" e o ator respondeu: "É difícil, dá muita saudade. Imagina você ter saudade o tempo inteiro".
Ele explicou também o lado bom da relação. "Sempre que a gente se encontra, fazemos coisas boas. A gente vai viajar, vai para teatro, vai para show, vai para lugares que a gente quer conhecer. A distância é difícil, mas é compensada por uma certa cerimônia. Ainda não é normalizado a gente se encontrar", disse