Murilo Benício descreve namoro à distância com Cecília Malan: 'Saudade o tempo inteiro'

Murilo Benício fala sobre namoro à distância com Cecília Malan Crédito: Reprodução/Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress/Instagram/@cissamalan

O ator Murilo Benício, 52, deu detalhes, pela primeira vez, sobre o seu namoro com a jornalista Cecília Malan, 40, correspondente da TV Globo em Londres, no Reino Unido. Os dois vivem um relacionamento à distância desde que se conheceram.

Em sua participação no programa Provoca, da TV Cultura, apresentadora por Marcelo Tas, Benício descreveu a situação: "Sabe idade de cachorro? Tem 4 anos, mas na verdade tem 12. A gente na verdade é o contrário: está junto há dois anos mas se conhece há três meses".

Tas então perguntou como funciona o namoro "remoto" e o ator respondeu: "É difícil, dá muita saudade. Imagina você ter saudade o tempo inteiro".