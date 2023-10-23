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Mel Maia desabafa após ter foto íntima exposta: "Me usou"

Atriz apareceu em foto publicada pelo cantor Dege: ‘Deve ter postado isso para ganhar mídia’, disse Mel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 10:36

Mel Maia
Mel Maia comentou sobre foto vazada ao lado de Dege Crédito: Instagram@melissamelmaia
O cantor Dege publicou no último sábado, 21, uma foto em que aparece deitado na cama com a atriz Mel Maia. Deletada momentos depois, a imagem viralizou, e Maia negou que teria qualquer envolvimento atual com o cantor.
Segundo ela, a imagem foi tirada anos atrás. "Ele deve ter postado isso pra ganhar mídia, engajamento, seguidores, enfim... Pra quem me segue aqui há muito tempo, sabe que eu me mudei e meu quarto atual não tem cor nenhuma, é todo neutro, e nessa foto aí minha cama ainda era rosa", disse ela.
Mel Maia e Dege em foto publicada pelo cantor
Mel Maia e Dege em foto publicada pelo cantor Crédito: Reproducao/Instagram/@degenog
Mel alegou, ainda, que foi usada para que o cantor alcançasse mais atenção nas redes sociais. "Me usou, usou uma foto íntima nossa pra se promover".
Dege também se defendeu das acusações que recebeu e alegou que não foi de propósito. “Essa foto foi postada, sim, por um acidente. Foi apagada em poucos segundos. Infelizmente, contra a minha vontade, viralizou. É um caso muito antigo. Da minha parte sempre foi no ‘off’”, disse ele.
"Pessoas lá atrás vieram saber que eu já fiquei com a Melissa por meio dela, de uma liberdade que ela deu ao publicar uma trend no TikTok e falando sobre isso. Nessa época tive que ficar 'off' do meu Instagram para não piorar a situação", completou.
Solteira, Mel Maia anunciou o fim do seu relacionamento com o músico MC Daniel em agosto.

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