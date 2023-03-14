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Saúde

Mel Maia desabafa sobre ansiedade: "A internet é uma mentira"

Atriz detalhou seus problemas pessoais nas redes sociais nesta segunda-feira (13). "Começo a me sentir mal ou sobrecarregada e me sinto culpada pelas coisas que preciso fazer", pontua a atriz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Março de 2023 às 14:28

Mel Maia recuperou os bens roubados nesta terça
Mel Maia falou sobre sua ansiedade nas redes sociais Crédito: Instagram/@melissamelmaia
Nesta segunda-feira (13), a atriz Mel Maia, 18 anos, usou os stories do Instagram para desabafar sobre ansiedade. No ar na novela das 19h, "Vai na Fé", como Guiga, Mel falou sobre como se sente mal às vezes.
Enquanto tirava a maquiagem, ela fez uma série de vídeos desabafando."A internet é uma grande mentira, isso todo mundo já sabe", iniciou.
"Cheguei aqui em casa agora, tenho um monte de coisa para fazer, e eu tenho os meus problemas pessoais, que eu não costumo falar aqui porque é muito pessoal, não gosto de expor essas coisas. É muito louco como eu posto stories felizes na gravação, no treino, e aí chego em casa e tenho ansiedade”, disse.
Na sequência ela ainda pontuou: “aí eu começo a chorar, começo a me sentir mal ou sobrecarregada e me sinto culpada pelas coisas que eu preciso fazer e não faço. A internet é uma mentira”.

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