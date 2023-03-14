Mel Maia desabafa sobre ansiedade: "A internet é uma mentira"

Mel Maia falou sobre sua ansiedade nas redes sociais Crédito: Instagram/@melissamelmaia

Nesta segunda-feira (13), a atriz Mel Maia, 18 anos, usou os stories do Instagram para desabafar sobre ansiedade. No ar na novela das 19h, "Vai na Fé", como Guiga, Mel falou sobre como se sente mal às vezes.

Enquanto tirava a maquiagem, ela fez uma série de vídeos desabafando."A internet é uma grande mentira, isso todo mundo já sabe", iniciou.

"Cheguei aqui em casa agora, tenho um monte de coisa para fazer, e eu tenho os meus problemas pessoais, que eu não costumo falar aqui porque é muito pessoal, não gosto de expor essas coisas. É muito louco como eu posto stories felizes na gravação, no treino, e aí chego em casa e tenho ansiedade”, disse.