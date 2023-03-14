Key Alves embarca para o México para participar do "La Casa de Los Famosos"

Key Alves embarcou para o La Casa de Los Famosos Crédito: Instagram@keyalves

A jogadora de vôlei Key Alves, ex-participante do BBB 23, já está a caminho do México para participar do programa La Casa de Los Famosos. Nesta terça-feira (14), Key publicou uma foto com as malas prontas no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, mostrando que está esperando para embarcar no voo.

Na publicação do Instagram, a atleta recebeu o apoio de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB, e de ex-aliados do programa. “Viva. Boa viagem”, escreveu o apresentador. "Estaremos aqui torcendo muito por você e te assistindo", disse Marília, a primeira eliminada da edição.

Key foi a escolhida para o intercâmbio entre os programas e passará uma semana no país. No Brasil, a modelo Dania Mendez ficará pelo mesmo período no BBB. Dania terá de executar uma missão secreta no reality brasileiro, mas ainda não se sabe se a jogadora terá uma função parecida.