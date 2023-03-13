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Paredão Quádruplo

Domitila Barros, Cezar, Larissa e Ricardo disputam o nono Paredão do 'BBB 23'

Marvvila escapou da berlinda ao vencer a Prova Bate-Volta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 09:15

Domitila Barros, Cezar, Larissa e Ricardo disputam o nono Paredão do 'BBB 23'
Domitila Barros, Cezar, Larissa e Ricardo disputam o nono Paredão do 'BBB 23' Crédito: TV Globo
O nono Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado Na noite deste domingo, 13, Domitila Barros, Cezar, Larissa e Ricardo foram os escolhidos para disputar a permanência na casa mais vigiada do País. Com uma dinâmica de votação diferente, a casa foi dividida por sorteio em dois grupos de seis pessoas, azul e laranja, e cada brother só poderia votar em integrantes da outra equipe.
A formação da berlinda começou com a escolha de Cezar e Larissa, donos do colar de Anjo, pela imunidade. Eles decidiram imunizar Aline Wirley. "Tem duas pessoas que a gente têm em comum, mas hoje a gente entrou em consenso... é a Aline", explicou a professora de Educação Física.
Posteriormente, foi a vez da votação do Líder, MC Guimê. O brother colocou Cezar direto no Paredão, sem direito à Prova do Bate-Volta. Na sua justificativa, o líder afirmou que a indicação era devido ao comportamento do enfermeiro na casa. "São coisas de convivências. Tiveram umas desavenças que não eram ligadas a ele diretamente e a forma como ele se posicionava causou um desconforto. No Jogo da Discórdia, [por exemplo], acho que ele passou do ponto", argumentou o cantor.
Dando continuidade à formação do Paredão, Larissa e Marvvila foram as mais votadas pela casa. No entanto, elas tiveram a oportunidade de participar da Prova Bate-Volta. A cantora, então, levou a melhor na dinâmica e escapou da berlinda.
Antes, contudo, Aline arrematou o Poder Curinga da semana e pôde escolher se Marvvila ou Larissa teriam direito a um Contragolpe. Aline escolheu a professora de Educação Física. Assim, a sister puxou Ricardo para o Paredão.
No final, a formação do Paredão ficou definida assim: Domitila Barros, emparedada pelo Quarto Branco; Cezar, pelo Líder; Larissa, pelo grupo laranja, e Ricardo, pelo Contragolpe. Formado o Paredão, o público precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23. A decisão será anunciada na edição desta terça-feira, 14.

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