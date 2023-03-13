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Representatividade

Michelle Yeoh ganha na categoria de melhor atriz do Oscar 2023

Atriz protagonizou o longa ‘Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 08:59

Michelle Yeoh ganha na categoria de melhor atriz do Oscar 2023
Michelle Yeoh ganha na categoria de melhor atriz do Oscar 2023 Crédito: Reuters/Folhapress
Michelle Yeoh recebeu o prêmio de melhor atriz no Oscar 2023 na noite deste domingo, 23. A estatueta foi recebida por conta de seu trabalho no longa Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo. "Não deixe que ninguém diga para vocês que já passaram da idade!", comemorou a atriz em seu discurso de agradecimento, citando também a sua mãe de 84 anos, que mora na Malásia.
As indicadas a melhor atriz do Oscar 2023:
  • Cate Blanchett (Tár)
  • Ana de Armas (Blonde)
  • Andrea Riseborough (To Leslie)
  • Michelle Williams (Os Fabelmans)
  • Michelle Yeoh (Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo)

REPRESENTATIVIDADE 

Com um sorriso intocável, Michele Yeoh entrou na sala de imprensa exibindo seu Oscar de melhor atriz por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo como um troféu. "Acreditem, esse é um momento histórico. A Academia de Hollywood abraçou pela primeira vez a representatividade", disse. "Fico feliz por ser a pessoa que quebrou essa barreira e não é apenas pela comunidade asiática, mas principalmente por todos aqueles que são deixados de lado."
Questionada por uma jornalista se podia dar um conselho para artistas que ainda sofrem com esse problema e que pensam até em desistir, a atriz foi enfática: "quem tem paixão pelo que faz não pode jamais ter medo. Estou nesse ramo do cinema há 40 anos e, apesar de tudo, persisti. Quem desiste, não provoca apenas uma derrota pessoal, mas carrega todos que estão na mesma situação".
Para Michelle Yeoh, os desejos não podem ser abandonados. "Se você não tem um sonho, nada será possível. Quer um exemplo? Olhe para mim, estou aqui", disse, mostrando seu Oscar.
A atriz também reforçou a importância de as pessoas voltarem a frequentar as salas de cinema. "É ali que se ri e chora juntos. Não há nada melhor que dividir emoções com os outros. E Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo fez sucesso porque é um filme familiar, que atingiu o coração dos pais aos filhos."

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