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'O Auto da Compadecida 2': novo filme é anunciado 23 anos depois

Selton Mello e Matheus Nachtergaele serão novamente João Grilo e Chicó no longa baseado em obra de Ariano Suassuna
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 09:09

'O Auto da Compadecida 2': novo filme é anunciado 23 anos depois
'O Auto da Compadecida 2': novo filme é anunciado 23 anos depois Crédito: Divulgação/Instagram/@seltonmello e @mathnachtergaele
O Auto da Compadecida, filme lançado em 2000, baseado na obra de Ariano Suassuna (1927-2014), vai ganhar uma continuação. O anúncio foi feito pela dupla de protagonistas, Selton Mello e Matheus Nachtergaele, no Instagram. A estreia está prevista para 2024, ainda sem dia e mês definidos.
Guel Arraes e Flávia Lacerda serão os diretores. A produção fica por conta da Conspiração e H2O Films."Pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à história desta grande amizade", afirmou Arraes.
Selton Mello também falou sobre o projeto: "é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto da Compadecida 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna". A dupla de protagonistas celebrou: "João Grilo e Chicó, 25 anos depois, juntos mais uma vez".

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