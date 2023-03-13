'O Auto da Compadecida 2': novo filme é anunciado 23 anos depois

O Auto da Compadecida, filme lançado em 2000, baseado na obra de Ariano Suassuna (1927-2014), vai ganhar uma continuação. O anúncio foi feito pela dupla de protagonistas, Selton Mello e Matheus Nachtergaele, no Instagram. A estreia está prevista para 2024, ainda sem dia e mês definidos.
Guel Arraes e Flávia Lacerda serão os diretores. A produção fica por conta da Conspiração e H2O Films."Pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à história desta grande amizade", afirmou Arraes.
Selton Mello também falou sobre o projeto: "é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos o Auto da Compadecida 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna". A dupla de protagonistas celebrou: "João Grilo e Chicó, 25 anos depois, juntos mais uma vez".