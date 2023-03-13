'O Auto da Compadecida 2': novo filme é anunciado 23 anos depois Crédito: Divulgação/Instagram/@seltonmello e @mathnachtergaele

O Auto da Compadecida, filme lançado em 2000, baseado na obra de Ariano Suassuna (1927-2014), vai ganhar uma continuação. O anúncio foi feito pela dupla de protagonistas, Selton Mello e Matheus Nachtergaele, no Instagram. A estreia está prevista para 2024, ainda sem dia e mês definidos.

Guel Arraes e Flávia Lacerda serão os diretores. A produção fica por conta da Conspiração e H2O Films."Pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à história desta grande amizade", afirmou Arraes.