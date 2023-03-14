Filha de Canisso faz homenagem ao pai: "Te amo para sempre"

Filha de Canisso posta fotos em homenagem ao pai: "Te amo para sempre"Filha de Canisso posta fotos em homenagem ao pai: "Te amo para sempre" Crédito: Instagram/@nina_toscanoInstagram/@nina_toscano

Com a partida do músico Canisso, baixista da banda Raimundos, nesta segunda-feira (13), fãs e amigos encheram a internet com publicações em homenagem ao artista. Uma, em especial, emocionou os internautas: a da filha, Nina Toscano. A jovem publicou uma sequência de fotos com o pai, no seu perfil do Instagram.

Para legendar as quatro fotos escolhidas para o carrossel, Nina se declarou: "Te amo pra sempre pai, vai com Deus" e "Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida. Sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida".

A jovem ainda escreveu em inglês que deseja que o pai "voe alto" e "descanse em poder".

Como resposta, internautas desejaram força para Nina e compartilharam a admiração que tinham pelo artista.

"Seu pai faz parte da história de muita gente, incluindo a minha. Tenha muito orgulho do legado dele. Perdi meu pai há pouco tempo e o que me deu força pra continuar foi saber que tanta gente o amava, assim como o seu. Muita força pra ti ❤️", escreveu uma seguidora.

"Seu pai era um cara FODA! Ele vai ficar vivo nas nossas memórias pra sempre! Ele é eterno, pode ter certeza!!! JAMAIS VAI PARTIR!!!!!!!! <3 <3 <3", compartilhou outra seguidora.

Nos stories, Nina também compartilhou alguns registros do pai e publicou informações sobre o cerimônia de despedida de Canisso, que será nesta quarta (15), no ginásio José Guerra, no centro de Barueri (SP), de 10h às 16h.

OUTRAS HOMENAGENS

Aos 57 anos, Canisso deixa também outro filho, Pedro Toscano. Também com uma série de registros do pai, o jovem se despediu e escreveu uma legenda emocionada: "Pai ainda estou sem acreditar, foi um grande susto te perder de uma vez, mas sempre vou me orgulhar de ter tido um herói como pai, agora é minha vez de seguir seu legado…".