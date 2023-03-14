Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Filha de Canisso faz homenagem ao pai: "Te amo para sempre"

Fãs e seguidores prestaram apoio à jovem Nina que publicou imagens com o pai nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Março de 2023 às 12:51

Filha de Canisso posta fotos em homenagem ao pai:
Filha de Canisso posta fotos em homenagem ao pai: "Te amo para sempre"Filha de Canisso posta fotos em homenagem ao pai: "Te amo para sempre" Crédito: Instagram/@nina_toscanoInstagram/@nina_toscano
Com a partida do músico Canisso, baixista da banda Raimundos, nesta segunda-feira (13), fãs e amigos encheram a internet com publicações em homenagem ao artista. Uma, em especial, emocionou os internautas: a da filha, Nina Toscano. A jovem publicou uma sequência de fotos com o pai, no seu perfil do Instagram.
Para legendar as quatro fotos escolhidas para o carrossel, Nina se declarou: "Te amo pra sempre pai, vai com Deus" e "Obrigada por ter me guiado nessa vida, vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida. Sou quem eu sou por sua causa, não podia pedir por um pai melhor. Te amo mais que a vida".
A jovem ainda escreveu em inglês que deseja que o pai "voe alto" e "descanse em poder".
Como resposta, internautas desejaram força para Nina e compartilharam a admiração que tinham pelo artista.
"Seu pai faz parte da história de muita gente, incluindo a minha. Tenha muito orgulho do legado dele. Perdi meu pai há pouco tempo e o que me deu força pra continuar foi saber que tanta gente o amava, assim como o seu. Muita força pra ti ❤️", escreveu uma seguidora.
"Seu pai era um cara FODA! Ele vai ficar vivo nas nossas memórias pra sempre! Ele é eterno, pode ter certeza!!! JAMAIS VAI PARTIR!!!!!!!! <3 <3 <3", compartilhou outra seguidora.
Nos stories, Nina também compartilhou alguns registros do pai e publicou informações sobre o cerimônia de despedida de Canisso, que será nesta quarta (15), no ginásio José Guerra, no centro de Barueri (SP), de 10h às 16h.

OUTRAS HOMENAGENS

Aos 57 anos, Canisso deixa também outro filho, Pedro Toscano. Também com uma série de registros do pai, o jovem se despediu e escreveu uma legenda emocionada: "Pai ainda estou sem acreditar, foi um grande susto te perder de uma vez, mas sempre vou me orgulhar de ter tido um herói como pai, agora é minha vez de seguir seu legado…".
O perfil do Raimundos republicou a notícia do falecimento do membro da banda e publicou as informações sobre a despedida.

Veja Também

Estresse antes da eliminação marcam pós-Jogo da Discórdia no 'BBB 23'

The Town anuncia Alok e as atrações internacionais Garbage, NE-YO e Wet Leg

Morre Canisso, baixista do Raimundos, aos 57 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Famosos lamentam morte de Oscar Schmidt aos 68 anos
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados