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Muita música

The Town anuncia Alok e as atrações internacionais Garbage, NE-YO e Wet Leg

Festival começa as vendas do The Town Card nesta terça-feira, 14
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Março de 2023 às 08:22

DJ Alok
DJ Alok Crédito: Instagram/alok
O The Town, festival irmão do Rock in Rio e que acontecerá em São Paulo, acaba de anunciar novas atrações. No dia 3 de setembro, o DJ Alok se apresenta no palco Skyline. Entre os novos nomes, tem também Garbage, NE-YO e o duo Wet Leg. Os shows acontecem na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.
Alok será a terceira atração do palco Skyline no dia 3 de setembro. O artista acumula feitos importantes em sua carreira como ter sido o primeiro brasileiro a alcançar mais de 1 bilhão de plays Spotify, além de ter sido eleito em 2022 o 4º melhor DJ do mundo pela revista britânica DJ Mag. O artista também é único brasileiro a integrar a lista inédita da Billboard com os 100 melhores DJs do mundo, o Billboard Dance 100.
Também no Skyline, na mesma noite em que Foo Fighters encerra as apresentações neste palco, a banda Garbage irá reviver o espírito do rock alternativo em sua mais pura essência. A banda é uma das principais responsáveis criadoras do rock em sua forma desconstruída, com um mix de gêneros, que incluem rock industrial, grunge, eletrônico, punk e trip-hop. No repertório, uma legião de fãs nostálgicos dos anos 1990 poderão curtir hits como Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Crush e I Think I'm Paranoid, entre outras.
Uma máquina de fazer hits, NE-YO encerrará a noite do dia 7 de setembro no palco The One. Dono de singles estrondosos como Because Of You, Miss Independent, So Sick, Closer, Sexy Love, Mad, entre diversos outros, o artista prepara um show arrebatador e promete levar o público ao delírio com os seus grandes sucessos.
Já o duo Wet Leg, uma das maiores promessas do indie rock da atualidade, se apresenta no dia 9 de setembro como headliner do palco The One. A banda formada pelas guitarristas e vocalistas, Rhian Teasdale e Hester Chambers tem influências, como Björk, Adrianne Lenker do Big Thief e o The White Stripes, The Strikes, Kings of Leon, PJ Harvey e Joanna Newson. As músicas do duo se diferenciam por serem curtas, cheias de repetições e carregadas de atitude punk.

COMO COMPRAR O THE TOWN CARD

A partir das 19 horas desta terça-feira, 14, começam as vendas do The Town Card, que equivale a um ingresso de gramado, sem data, válido para um dia do evento. Com isso, o fã já garante a presença no festival antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações.
A escolha do dia de evento a que o comprador pretende ir deverá ser feita até 24 horas antes da venda oficial de ingressos. Após essa data, que ainda será divulgada, a escolha ficará condicionada à disponibilidade de ingressos.
O festival também vem com novidades na venda dos ingressos. Numa parceria inédita, os ingressos serão vendidos exclusivamente online através da Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com br), e a organização convida os fãs a já se cadastrarem na nova plataforma para facilitar a compra do The Town Card no dia 14 de março.
O The Town Card custa R$ 770 (inteira) e R$ 385 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de conveniência. O estoque limitado cada pessoa só poderá comprar até quatro ingressos por CPF, sendo no máximo uma meia-entrada.

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