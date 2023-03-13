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Reality show

Boninho anuncia dinâmica para "apimentar" Jogo da Discórdia nesta segunda no BBB 23

Ao comentar novidade, diretor do programa entrou no clima da brincadeira e levou um banho da filha; veja vídeo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:22

Boninho leva balde de água na cabeça ao anunciar nova dinâmica do BBB 23
Boninho leva balde de água na cabeça ao anunciar nova dinâmica do BBB 23 Crédito: Instagram@jbboninho
Como de costume, segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Para a dinâmica da semana, o diretor do programa, Boninho, adiantou que terá balde de água fria.
O anúncio foi feito em vídeo no Instagram, no último domingo (12). "Por que não apimentar o jogo da discórdia? Está tudo calmo! Amanhã tem balde. E eles é que vão assumir essa tarefa!", legendou.
Para entrar no clima, Isabella Furtado, filha de Boninho, jogou um balde de água na cabeça do pai. "Era brincadeira! Comigo, não", declarou o diretor no momento, divertindo a caçula.
Vale lembrar que na edição passada, a mesma dinâmica resultou na expulsão de Maria, que bateu com um balde na cabeça de Natália Deodato.

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