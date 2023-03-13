Boninho anuncia dinâmica para "apimentar" Jogo da Discórdia nesta segunda no BBB 23

Boninho leva balde de água na cabeça ao anunciar nova dinâmica do BBB 23 Crédito: Instagram@jbboninho

Como de costume, segunda-feira é dia de Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Para a dinâmica da semana, o diretor do programa, Boninho, adiantou que terá balde de água fria.

O anúncio foi feito em vídeo no Instagram, no último domingo (12). "Por que não apimentar o jogo da discórdia? Está tudo calmo! Amanhã tem balde. E eles é que vão assumir essa tarefa!", legendou.

Para entrar no clima, Isabella Furtado, filha de Boninho, jogou um balde de água na cabeça do pai. "Era brincadeira! Comigo, não", declarou o diretor no momento, divertindo a caçula.