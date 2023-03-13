Público pede respeito a Cara de Sapato após comentário de Ricardo sobre Síndrome de Tourette

Cara de Sapato, do BBB 23, sofre de Síndrome de Tourette Crédito: Reprodução/Rede Globo

O nome de Cara de Sapato ganhou destaque entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (13). O público pede respeito ao lutador de MMA após um diálogo entre Ricardo, Bruna Griphao e MC Guimê no Big Brother Brasil 23, em que zombam da Síndrome de Tourette do brother.

Na área externa da casa do BBB, o biomédico declarou para a atriz: "Sonhei que você estava pegando o Sapato, mas não falei nada". Na ocasião, o trio relembrou uma confissão do lutador de que teria interesse em Bruna se a visse em uma balada.

Segue o vídeo completo do momento, para mostrar que Bruna esta rindo da fala do Alface em relação ao contexto da paquera.



Pedimos desculpas se de alguma forma ofendeu o time do Sapato ou deu a entender que Bruna zombou do tique dele. https://t.co/6qlaT2ISEo pic.twitter.com/6AJr9CLiFb — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) March 12, 2023

Ricardo, então, fez um comentário sobre os tiques decorrentes do diagnóstico do lutador. "A Bruna ia perguntar: 'Você está piscando para mim?'. E ele ia dizer não", zombou, fazendo os artistas rirem.

O diálogo está rendendo críticas na rede social. Internautas reforçam que a condição de saúde deve ser tratada com seriedade e não é motivo de piadas. As equipes dos participantes envolvidos usaram as redes sociais para se desculpar pela situação.

O Dr. Manoel fez um vídeo explicativo sobre a síndrome de Tourette, que o Sapato tem e foi alvo de zombaria por alguns participantes na casa!



SAPATO MERECE RESPEITO

pic.twitter.com/xZuL9pAhHm — pedro 🪢 (@pedrocomentts) March 13, 2023

Esse vídeo me deixou muito triste. Eu tenho tdah e ansiedade, e esses assuntos sobre saúde mental me pegam muito. Tocam num lugar muito delicado em mim. Eu espero de coração que a edição fale sobre isso



SAPATO MERECE RESPEITO — Brenda Papatawwnn🪢🔋 (@brenwinx) March 12, 2023