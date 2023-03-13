Público pede respeito a Cara de Sapato após comentário de Ricardo sobre Síndrome de Tourette

O nome de Cara de Sapato ganhou destaque entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (13). O público pede respeito ao lutador de MMA após um diálogo entre Ricardo, Bruna Griphao e MC Guimê no Big Brother Brasil 23, em que zombam da Síndrome de Tourette do brother.
Na área externa da casa do BBB, o biomédico declarou para a atriz: "Sonhei que você estava pegando o Sapato, mas não falei nada". Na ocasião, o trio relembrou uma confissão do lutador de que teria interesse em Bruna se a visse em uma balada.
Ricardo, então, fez um comentário sobre os tiques decorrentes do diagnóstico do lutador. "A Bruna ia perguntar: 'Você está piscando para mim?'. E ele ia dizer não", zombou, fazendo os artistas rirem.
O diálogo está rendendo críticas na rede social. Internautas reforçam que a condição de saúde deve ser tratada com seriedade e não é motivo de piadas. As equipes dos participantes envolvidos usaram as redes sociais para se desculpar pela situação.