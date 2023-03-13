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BBB 23

Público pede respeito a Cara de Sapato após comentário de Ricardo sobre Síndrome de Tourette

Equipes dos participantes envolvidos usaram as redes sociais para se desculpar pela situação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:40

Cara de Sapato, do BBB 23, sofre de Síndrome de Tourette
Cara de Sapato, do BBB 23, sofre de Síndrome de Tourette Crédito: Reprodução/Rede Globo
O nome de Cara de Sapato ganhou destaque entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (13). O público pede respeito ao lutador de MMA após um diálogo entre Ricardo, Bruna Griphao e MC Guimê no Big Brother Brasil 23, em que zombam da Síndrome de Tourette do brother.
Na área externa da casa do BBB, o biomédico declarou para a atriz: "Sonhei que você estava pegando o Sapato, mas não falei nada". Na ocasião, o trio relembrou uma confissão do lutador de que teria interesse em Bruna se a visse em uma balada.
Ricardo, então, fez um comentário sobre os tiques decorrentes do diagnóstico do lutador. "A Bruna ia perguntar: 'Você está piscando para mim?'. E ele ia dizer não", zombou, fazendo os artistas rirem.
O diálogo está rendendo críticas na rede social. Internautas reforçam que a condição de saúde deve ser tratada com seriedade e não é motivo de piadas. As equipes dos participantes envolvidos usaram as redes sociais para se desculpar pela situação.

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