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Thiago Rodrigues rebate acusações de pensão atrasada: "menos de 24h"

Pelo Twitter, ex-mulher do ator cobrou o pagamento da pensão e Thiago respondeu: "manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Março de 2023 às 14:25

Thiago Rodrigues sofreu suposto assalto, seguido de agressão, no último sábado (11)
Thiago Rodrigues sofreu suposto assalto, seguido de agressão, no último sábado (11) Crédito: Reprodução/Instagram @euthiagorodrigues
O nome de Thiago Rodrigues ficou em alta nas redes sociais durante o último final de semana. Isso porque, no sábado (11), a ex-mulher do ator, Cristiane Dias, publicou no Twitter uma indireta para que ele pagasse a pensão do filho, que estaria atrasada. A jornalista escreveu também que não conseguia contato com o ex, que não estaria respondendo nem o filho de 13 anos. O ator não gostou nada do que leu e resolveu se pronunciar.
Como resposta, neste domingo (12), Thiago publicou uma foto em branco no Instagram e rebateu a acusação de que teria atrasado a pensão na legenda, dizendo que seriam menos de 24 horas de atraso.
"1 dia, com menos de 24 horas de “atraso” no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? UM DIA??? Há um mês mais ou menos fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro, NÃO DEVO NENHUMA PENSÃO, NEM UM MÊS SEQUER", escreveu.
O ator ainda questionou o que Cris conseguiria com a publicação, já que internautas começaram a enviar mensagens de hate para o perfil de Thiago.
"Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir! Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu SEMPRE PAGUEI. E mesmo assim, com qualquer dia de atraso, no caso 1 dia, eu sou atacado covardemente por esta pessoa", continuou.
A história não para por aí. Após a postagem do ator, Cris Dias voltou a se manifestar no Twitter. Segundo a jornalista, todo mês o ator apresenta a mesma desculpa. Ela ainda reforçou o abandono afetivo do filho do ex-casal.
Na manhã desta segunda (13), Cris Paiva utilizou a rede social novamente para reforçar que o ator ainda não pagou a pensão do filho. Thiago Rodrigues não se pronunciou até o momento.

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