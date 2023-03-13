Thiago Rodrigues rebate acusações de pensão atrasada: "menos de 24h"

Thiago Rodrigues sofreu suposto assalto, seguido de agressão, no último sábado (11) Crédito: Reprodução/Instagram @euthiagorodrigues

O nome de Thiago Rodrigues ficou em alta nas redes sociais durante o último final de semana. Isso porque, no sábado (11), a ex-mulher do ator, Cristiane Dias, publicou no Twitter uma indireta para que ele pagasse a pensão do filho, que estaria atrasada. A jornalista escreveu também que não conseguia contato com o ex, que não estaria respondendo nem o filho de 13 anos. O ator não gostou nada do que leu e resolveu se pronunciar.

Gente, se alguém esbarrar com o Thiago Rodrigues por aí, manda ele aparecer pra pagar a pensão do filho dele que tá atrasada, por favor. E estamos sem contato com o querido, que não responde nem o filho. Será que devo me preocupar? ? — Cris Dias (@crisdiass) March 11, 2023

Como resposta, neste domingo (12), Thiago publicou uma foto em branco no Instagram e rebateu a acusação de que teria atrasado a pensão na legenda, dizendo que seriam menos de 24 horas de atraso.

"1 dia, com menos de 24 horas de “atraso” no pagamento da pensão alimentícia do meu filho, e é isso que se pratica contra mim!? UM DIA??? Há um mês mais ou menos fiz um vídeo tocando nesse assunto e fui muito claro, NÃO DEVO NENHUMA PENSÃO, NEM UM MÊS SEQUER", escreveu.

O ator ainda questionou o que Cris conseguiria com a publicação, já que internautas começaram a enviar mensagens de hate para o perfil de Thiago.

"Pois o que a mãe do meu filho conseguiu com isso? Milhares de pessoas vieram no meu Instagram me xingar, ironizar, agredir! Insuflou milhares de pessoas a pensarem que eu sou um pai que não paga pensão. E eu pago, mesmo em alguns momentos tendo dificuldades, eu SEMPRE PAGUEI. E mesmo assim, com qualquer dia de atraso, no caso 1 dia, eu sou atacado covardemente por esta pessoa", continuou.

A história não para por aí. Após a postagem do ator, Cris Dias voltou a se manifestar no Twitter. Segundo a jornalista, todo mês o ator apresenta a mesma desculpa. Ela ainda reforçou o abandono afetivo do filho do ex-casal.

A cara de pau não tá no gibi. Todo santo mês essa ladainha/atrasos/desculpas/tentativas de redução informal/vitimização/mentiras. A data de pgto é o 5o dia útil e cadê? Isso pq tô falando apenas em $$. Fora o abandono afetivo. A ausência, há anos! Quer falar sobre isso tb? — Cris Dias (@crisdiass) March 12, 2023

Mas já que tá super on nas redes…passa logo o pix da pensão! — Cris Dias (@crisdiass) March 12, 2023

Na manhã desta segunda (13), Cris Paiva utilizou a rede social novamente para reforçar que o ator ainda não pagou a pensão do filho. Thiago Rodrigues não se pronunciou até o momento.