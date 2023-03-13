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Luto na música

Morre Canisso, baixista do Raimundos, aos 57 anos

Informação foi publicada nas redes sociais e confirmada pelo empresário da banda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Março de 2023 às 15:03

Canisso, um dos integrantes da banda Os Raimundos, em 1996
Canisso, um dos integrantes da banda Os Raimundos, em 1996 Crédito: Luiz Carlos Murauskas/Folhapress
Conhecido como Canisso, o baixista José Henrique Campos Pereira, da banda Raimundos, morreu nesta segunda (13), aos 57 anos. A informação foi divulgada no perfil do músico no Facebook e confirmada pelo empresário da banda, Denis Porto, segundo o portal G1.
Nesta manhã, de acordo com a primeira publicação nas redes sociais, Canisso teria sido encaminhado ao hospital após sofrer uma queda decorrente de um desmaio. Algumas horas depois, a morte foi confirmada pelo mesmo perfil.

TRAJETÓRIA

Canisso fez parte da formação original da banda Raimundos, ao lado de Digão e Rodolfo. Em 2002, chegou a deixar a banda para tocar na banda Rodox, mas voltou em 2007, com Digão como vocalista.
Ele aprendeu a tocar instrumentos na década de 1980, quando também trabalhou como roadie (técnico de apoio de uma banda), em Brasília.
O grupo se conheceu no período do colégio, com Digão e Canisso tocando juntos até conhecerem Rodolfo e começarem a ensaiar na garagem de Digão. No total, a banda lançou nove álbuns de estúdio.
Em mais de 35 anos de carreira, a banda Raimundos é reconhecida pelos hits "I Saw You Saying", "Eu Quero é Ver o Oco", "Mulher de Fases" e "A Mais Pedida", que ditaram o gosto musical da juventude dos anos 90.

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