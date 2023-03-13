Morre Canisso, baixista do Raimundos, aos 57 anos

Canisso, um dos integrantes da banda Os Raimundos, em 1996 Crédito: Luiz Carlos Murauskas/Folhapress

Conhecido como Canisso, o baixista José Henrique Campos Pereira, da banda Raimundos, morreu nesta segunda (13), aos 57 anos. A informação foi divulgada no perfil do músico no Facebook e confirmada pelo empresário da banda, Denis Porto, segundo o portal G1.

Nesta manhã, de acordo com a primeira publicação nas redes sociais, Canisso teria sido encaminhado ao hospital após sofrer uma queda decorrente de um desmaio. Algumas horas depois, a morte foi confirmada pelo mesmo perfil.

TRAJETÓRIA

Canisso fez parte da formação original da banda Raimundos, ao lado de Digão e Rodolfo. Em 2002, chegou a deixar a banda para tocar na banda Rodox, mas voltou em 2007, com Digão como vocalista.

Ele aprendeu a tocar instrumentos na década de 1980, quando também trabalhou como roadie (técnico de apoio de uma banda), em Brasília.

O grupo se conheceu no período do colégio, com Digão e Canisso tocando juntos até conhecerem Rodolfo e começarem a ensaiar na garagem de Digão. No total, a banda lançou nove álbuns de estúdio.