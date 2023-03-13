Colar escoltado no Oscar 2023 é da mesma marca do presente para Michelle Bolsonaro

Uma joia específica chamou a atenção do tapete "champagne" durante o Oscar 2023, na noite deste domingo (12), não apenas por compor bem o look. A atriz Sofia Carson exibiu um colar com ouro branco, sete esmeraldas e diversos diamantes da marca Chopard e precisou ser escoltada durante a premiação. O curioso é que a peça é da mesma fabricante das joias dadas a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro pelo príncipe saudita Mohamed bin Salman.
Durante o mês de março, o jornal O Estado de S.Paulo divulgou que auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de joias da marca suíça, avaliado em 3 milhões de euros, em outubro de 2021. O conjunto com um colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes foi um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Devido ao alto valor, equivalente a cerca de R$ 16,5 milhões, mesmo que tenham sido um presente, as joias deveriam ter sido incorporadas ao acervo da União e declaradas na entrada do país. As peças foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021.
Carson estava concorrendo ao Oscar pela música Applause, de Diane Warren, trilha sonora do filme Tell It Like a Woman (2022), na categoria de Melhor Canção Original. O filme está previsto para ser lançado no Brasil em junho deste ano. Porém, quem levou a melhor na categoria foi a canção Naatu Naatu, do sucesso da Netflix RRR (2022), como a grande vencedora da categoria deste ano.