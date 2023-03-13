Colar escoltado no Oscar 2023 é da mesma marca do presente para Michelle Bolsonaro

Colar escoltado durante Oscar 2023 é da mesma marca de escândalo da família Bolsonaro Crédito: Reuters/Folhapress

Uma joia específica chamou a atenção do tapete "champagne" durante o Oscar 2023, na noite deste domingo (12), não apenas por compor bem o look. A atriz Sofia Carson exibiu um colar com ouro branco, sete esmeraldas e diversos diamantes da marca Chopard e precisou ser escoltada durante a premiação. O curioso é que a peça é da mesma fabricante das joias dadas a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro pelo príncipe saudita Mohamed bin Salman.

E a Sofia Carson que chegou escoltada no #Oscars por causa do colar de diamantes e esmeraldas que tá usando?



São sete esmeraldas de 122 quilates e diamantes de 92 quilates



Que isso, um filme? (Oito mulheres e um segredo, no caso?)#Oscars95 #Oscars2023

?: Getty pic.twitter.com/B94TO4QT2T — Splash UOL (@Splash_UOL) March 12, 2023

Durante o mês de março, o jornal O Estado de S.Paulo divulgou que auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentaram trazer ilegalmente para o Brasil um conjunto de joias da marca suíça, avaliado em 3 milhões de euros, em outubro de 2021. O conjunto com um colar, anel, relógio e um par de brincos de diamantes foi um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Devido ao alto valor, equivalente a cerca de R$ 16,5 milhões, mesmo que tenham sido um presente, as joias deveriam ter sido incorporadas ao acervo da União e declaradas na entrada do país. As peças foram apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em outubro de 2021.