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Festão

Festa de 15 anos no Copa tem shows de Ivete Sangalo, Xamã, Dennis DJ e outros

Internautas estão repercutindo o evento que teve todos os salões do luxuoso hotel à disposição e com decoração exclusiva
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Março de 2023 às 13:55

Ivete Sangalo
Ivete Sangalo Crédito: Lucas Bende
Uma festa de 15 anos está repercutindo nas redes sociais devido ao glamour da celebração, que ocorreu no luxuoso Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Para a ocasião, realizada no último sábado, 11, todos os 13 salões do hotel cinco estrelas foram usados.
O evento contou, ainda, com muitas apresentações ao vivo. A line-up incluiu nomes como Ivete Sangalo, Xamã, L7NONN, Dennis DJ, Filipe Ret e Vintage Culture.
A festa foi organizada por grandes profissionais de evento, como o cerimonialista Roberto Cohen e a decoradora Patricia Vaks.
Nas redes sociais, internautas reagem com um misto de indignação e bom humor ao que chamam de "festival de 15 anos".

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