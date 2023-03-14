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Camilla de Lucas perde processo para loja e terá de pagar R$ 3 mil, diz colunista

Segundo Leo Dias, Justiça julgou o argumento de que a loja estaria usando a imagem da influencer de maneira indevida como improcedente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Março de 2023 às 12:47

Camilla de Lucas
Camilla de Lucas Crédito: João Cotta/TV Globo
Camilla de Lucas perdeu uma ação judicial que movia contra uma loja de roupas. Segundo o jornalista Leo Dias, a influenciadora e ex-BBB teria entrado com um processo contra a loja de roupas femininas Dassi Boutique, de São Paulo, em 2021, alegando que a marca estaria utilizando sua imagem de maneira indevida, para fins comerciais. 
O conteúdo seria um vídeo em que Camilla comprava produtos da loja, publicado originalmente pela loja em 2020. O material foi republicado pela Dassi enquanto a influenciadora estava participando do programa Big Brother Brasil 21, da Rede Globo, o que justificou a ação da ex-BBB.
Ainda segundo Leo Dias, a Justiça julgou o argumento improcedente já que a influenciadora não chegou a fazer qualquer reclamação formal quando o conteúdo foi pela primeira vez, em 2020, apenas quando foi republicado pela própria loja, no ano seguinte.
A ex-BBB, de acordo com o colunista, não só perdeu a ação como terá que desembolsar cerca de R$ 3 mil para pagar todos os honorários do advogado da loja e demais custos processuais, incluindo correções e juros. 

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