Camilla de Lucas perde processo para loja e terá de pagar R$ 3 mil, diz colunista

Camilla de Lucas Crédito: João Cotta/TV Globo

Camilla de Lucas perdeu uma ação judicial que movia contra uma loja de roupas. Segundo o jornalista Leo Dias, a influenciadora e ex-BBB teria entrado com um processo contra a loja de roupas femininas Dassi Boutique, de São Paulo, em 2021, alegando que a marca estaria utilizando sua imagem de maneira indevida, para fins comerciais.

O conteúdo seria um vídeo em que Camilla comprava produtos da loja, publicado originalmente pela loja em 2020. O material foi republicado pela Dassi enquanto a influenciadora estava participando do programa Big Brother Brasil 21, da Rede Globo, o que justificou a ação da ex-BBB.

Ainda segundo Leo Dias, a Justiça julgou o argumento improcedente já que a influenciadora não chegou a fazer qualquer reclamação formal quando o conteúdo foi pela primeira vez, em 2020, apenas quando foi republicado pela própria loja, no ano seguinte.