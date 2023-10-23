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A fila andou...

Quem é Ricardo Vianna, novo affair de Lexa que já foi até lutador de jiu-jítsu

Ator e cantora foram vistos ‘de lovezinho’ em micareta no Rio de Janeiro durante o fim de semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 10:56

Ricardo Vianna é ator e também lutador de jiu-jítsu
Ricardo Vianna é ator e também lutador de jiu-jítsu Crédito: Instagram@ricardovianna
Pelo jeito a fila andou mesmo para Lexa. A cantora foi vista em companhia do ator Ricardo Vianna no último fim de semana e chegou a dizer, no sábado, 21, que não sabia se estava solteira mais. Depois, foi flagrada por fotógrafos aos beijos com o ator no Micareta Rio durante show de Ivete Sangalo. Mas, afinal, quem é o novo affair de Lexa?
Ricardo Vianna ganhou destaque nacional ao atuar pela primeira vez na TV em 2016, quando esteve no ar na novela da Globo Malhação – Pro Dia Nascer Feliz. Ele interpretou o jogador de vôlei Giovane, que termina casado com a protagonista Joana (Aline Dias).
Antes, ele tinha aparecido em Totalmente Demais, e o papel mais recente na TV foi em Travessia, ambos na Globo. Ele atua em teatro também, pelo menos desde 2012.

LIGAÇÃO COM ESPORTE

Mas, nem sempre Ricardo foi dedicado às artes. Ele começou carreira no esporte e lutava jiu-jítsu desde os quatro anos de idade. Ingressou profissionalmente nas disputas em 2007 e chegou a ser campeão brasileiro três vezes, como contou em entrevista ao GShow. "Meu treinador preparava atletas para o UFC. Mas, depois de um tempo, machuquei os ombros, porque eles são muito fracos, e decidi parar de lutar", explicou em 2016.
Ele tem uma uma filha de oito anos com a empresária Aline Krykhtine. Em 2020, ela acusou o ator de agressão e injúria, e chegou a registrar queixa Delegacia da Mulher, Jacarepaguá (RJ). Ela disse que foi agredida e chamada de “prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa” pelo ator.
Com o recente envolvimento de Ricardo com Lexa, o caso voltou à tona e o ator se pronunciou a respeito. Nos stories do Instagram, em texto, a assessoria jurídica dele afirmou que o artista foi absolvido em 2021.
“O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021 a qual já está devidamente transitada em julgado”, escreveu a advogada do ator, identificada na publicação como Viviane Machado.
Ele próprio postou um vídeo na sequência, em que demonstra dar o assunto como encerrado. "Eu não ia ficar aqui falando sobre coisas que nem eram verdade. Tenho que preservar minha filha, é ela que importa. Sé quero ser feliz. Eu e todo mundo merece ser feliz", disse.
A reportagem procurou Aline para manifestação, caso queira, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

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