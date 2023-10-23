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Arthur Aguiar revela sexo e nome de bebê com Jheny Santucci

Ator e ex-namorada fizeram chá de revelação no último domingo; nome escolhido para primeiro filho do casal significa ‘Deus enviou’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 16:38

Jheny Santucci e Arthur Aguiar esperam um bebê
Jheny Santucci e Arthur Aguiar  Crédito: Reprodução/Instagram
Em um chá revelação feito no último domingo, 22, Arthur Aguiar e Jheny Santucci descobriram o sexo do bebê que aguardam. O casal, que anunciou o término três dias após o anúncio da gravidez, terá um menino. Em seu Instagram, Arthur e Jheny contaram qual será o nome do filho e o significado.
"É menino. Vem Gabriel! Nossa, a gente já te ama tanto que você nem faz ideia! O significado do seu nome é Deus enviou e é exatamente essa certeza que nós temos, que Deus te enviou pra nós", escreveram.
"Desde que soubemos da sua chegada, não tivemos dúvida que você vinha com um propósito grande em nossas vidas! Que você venha com muita saúde e com a certeza de que você já é muito amado."
Arthur também é pai de Sophia, de 4 anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi.

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