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Alcione processa bar no Rio que leva seu nome por suposta falta de pagamento de uso de imagem

Chamado ‘Bar Alcione, A Casa da Marrom’, local fica na Barra da Tijuca, na capital fluminense; estabelecimento ainda não se pronunciou sobre o caso
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 08:10

Alcione em gravação do programa 'Som Brasil'
Alcione está processando um bar no Rio de Janeiro que leva o seu nome Crédito: Lucas Landau/ TV Globo
A cantora Alcione está processando um bar no Rio de Janeiro que leva o seu nome. A informação foi publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do O Globo, e confirmada pela assessoria de imprensa da artista e pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ao Estadão nesta segunda-feira, 23. Até o momento, o estabelecimento não se pronunciou sobre o caso.
Alcione acusa o empresário Vinícius Correa, que administra o local, de não pagar os direitos de uso de imagem exigidos pela cantora. Chamado "Bar Alcione, A Casa da Marro", o lugar fica localizado na Barra da Tijuca, na capital fluminense.
A cantora concedeu o uso do nome contanto que adquirisse uma parcela dos lucros do bar, mas não concorda com a prestação de contas na empresa. Ela também alega que os pagamentos direcionados à artista estão atrasados.
O Estadão entrou em contato com o Bar Alcione, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.
*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais

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