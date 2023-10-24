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Thiago Nigro recebe críticas após publicar imagens do aniversário da filha de Maíra Cardi

O influenciador de finanças foi acusado de fazer ostentação; outras pessoas defenderam ele
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 08:27

O influenciador financeiro Thiago Nigro
O influenciador financeiro Thiago Nigro Crédito: Reprodução/Instagram/@thiago.nigro
O influenciador financeiro Thiago Nigro recebeu críticas de seguidores após publicar imagens do aniversário da enteada Sophia, filha de sua esposa Maíra Cardi com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar.
"Feliz em fazer a família feliz. Dinheiro realmente não compra felicidade, mas compra bons momentos e poder proporcionar boas memórias para nossa família não tem preço. Parabéns para a princesa Sophia", escreveu na publicação.
Thiago, que tem mais de 8,5 milhões de seguidores no Instagram, mostrou detalhes da festa inspirada no universo de Walt Disney. O pai de Sophia não apareceu no registro, mesmo estando na festa. "Enquanto muitas crianças só querem um pão seco para comer", escreveu uma pessoa, que foi respondida por Nigro.
"Se pergunte: pra onde foi o dinheiro pago na festa? Tinham mais de 100 colaboradores trabalhando, que receberam dinheiro e alimentam suas famílias. No final das contas, é a economia girando, as famílias trabalhando e desempenhando seu ofício", respondeu o influenciador.
Outras pessoas acusaram a publicação de ostentação. Complicado seguir o Thiago Nigro em busca de sabedoria financeira e dar de cara com esse tipo de postagem, que é algo que dá a entender muita ostentação, algo que não faz bem para muitas pessoas. Essas pessoas veem isso e acabam se frustrando por não conseguir dar uma festa dessas para seus filhos. Nada contra a postagem, mas vale essa reflexão", disse um dos seguidores do influenciador de finanças.
Thiago também recebeu apoio de alguns fãs. "Um monte de gente frustrada que não aguenta ver quem deu certo na vida que já quer criticar. Será que é impossível usar o cara como uma inspiração? Pessoas medíocres que não fazer o que é preciso para vencer na vida e só sabem criticar", escreveu um deles.

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