Luto

Morre maquiadora e influencer Juliana Rocha, aos 25 anos

Perfil da jovem anunciou a morte da influenciadora em um story publicado no Instagram, nesta segunda-feira, 23
Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 11:28

A maquiadora e influencer Juliana Rocha morreu aos 25 anos Crédito: Reprodução/Instagram/@jurochx
O perfil da jovem maquiadora Juliana Rocha anunciou a morte da influenciadora, aos 25 anos, em um story publicado no Instagram nesta segunda-feira, 23. A causa da morte não foi revelada. A reportagem tenta contato com Marllon, citado na nota, e com a equipe de Juliana para mais informações, mas ainda obteve retorno até a publicação desta matéria.
"É com profundo pesar e tristeza que a família da Juliana Rocha informa a vocês, público dela e pessoas que gostavam dela, que ela veio a óbito", diz o início do comunicado, informando que o enterro ocorre nesta terça-feira, 24, para a família e amigos. "Amigos próximos, entrar em contato com Marllon", finalizou a nota.
O perfil de Juliana no Instagram conta com 170 mil seguidores e mostra resenhas de produtos de maquiagem. A conta também publica fotos de produções feitas pela maquiadora.
No TikTok, o perfil da influenciadora conta com quase 240 mil seguidores e soma mais de 7 milhões de curtidas. Há também um canal de Juliana no YouTube com 1,6 mil inscritos.

