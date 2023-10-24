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Milionário e filho de libaneses; conheça o novo noivo de Marina Ruy Barbosa

Atriz está se relacionando com o empresário Abdul Fares. Casal assumiu namoro em agosto, mas é visto junto desde junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 16:07

Marina Ruy Barbosa, 28, está noiva do empresário Abdul Fares, 39. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias.
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares: relacionamento em boa fase
Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares: relacionamento em boa fase Crédito: Reprodução/Instagram
O relacionamento teve início em maio, segundo apuração de Lucas Pasin, colunista do UOL. No entanto, a atriz só tornou o namoro público em julho.
Desde então, os dois já fizeram algumas aparições juntos: no casamento de Paula Aziz e Francisco Garcia e em um show de Zezé di Camargo e Luciano.

QUEM É O NOIVO DE MARINA?

Abdul Fares é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, fundador das lojas Marabraz, e filho de Jamel e Suhaila.
O herdeiro é formado em administração de empresas pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e fez especialização na FGV (Fundação Getúlio Vargas).
Virou sócio da LP Real Estate em 2011. A empresa, que atua no setor imobiliário, arrematou a antiga sede da Editora Abril na marginal Tietê, em São Paulo, em 2021. À época, o lote de quase 52 mil m² foi vendido por R$ 118,7 milhões. O valor inicial era de R$ 110,5 milhões. Leilão do imóvel fazia parte do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Abril, cujo objetivo era quitar a dívida da empresa.
É diretor financeiro na Marabraz, empresa fundada pelo avô, e fundador da BlueGroup -empresa responsável por operar o e-commerce da varejista. Além disso, ele é dono de outras startups.
Tem o mesmo nome de seu primo, Abdul, que foi baleado em uma tentativa de roubo de veículo, em 2016, em São Paulo. Ele estava em frente ao condomínio fechado em que morava, no Jardim Europa (zona oeste), quando foi abordado. Abdul ficou ferido na região do ombro direito e os bandidos fugiram sem levar nada. À época, ele contou à polícia que deixou uma loja da rede, em Pinheiros (zona oeste), e seguia para casa quando notou que era perseguido por um Honda Civic.

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