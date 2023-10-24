Milionário e filho de libaneses; conheça o novo noivo de Marina Ruy Barbosa

Marina Ruy Barbosa, 28, está noiva do empresário Abdul Fares, 39. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias.

Marina Ruy Barbosa e o noivo, Abdul Fares: relacionamento em boa fase Crédito: Reprodução/Instagram

O relacionamento teve início em maio, segundo apuração de Lucas Pasin, colunista do UOL. No entanto, a atriz só tornou o namoro público em julho.

Desde então, os dois já fizeram algumas aparições juntos: no casamento de Paula Aziz e Francisco Garcia e em um show de Zezé di Camargo e Luciano.

QUEM É O NOIVO DE MARINA?

Abdul Fares é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é neto de Abdul Hadi Mohamed Fares, fundador das lojas Marabraz, e filho de Jamel e Suhaila.

O herdeiro é formado em administração de empresas pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e fez especialização na FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Virou sócio da LP Real Estate em 2011. A empresa, que atua no setor imobiliário, arrematou a antiga sede da Editora Abril na marginal Tietê, em São Paulo, em 2021. À época, o lote de quase 52 mil m² foi vendido por R$ 118,7 milhões. O valor inicial era de R$ 110,5 milhões. Leilão do imóvel fazia parte do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Abril, cujo objetivo era quitar a dívida da empresa.

É diretor financeiro na Marabraz, empresa fundada pelo avô, e fundador da BlueGroup -empresa responsável por operar o e-commerce da varejista. Além disso, ele é dono de outras startups.