Marina Ruy Barbosa é vista com novo amor em São Paulo

A atriz Marina Ruy Barbosa está de romance novo Crédito: Instagram/marinaruybarbosa

A atriz Marina Ruy Barbosa está de romance novo. Ela foi flagrada deixando um restaurante em São Paulo com o empresário milionário Abdul Fares. A identidade do novo amor da atriz foi revelada pelo colunista Leo Dias.

Segundo o jornalista, Abdul Fares é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, e também sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, das Lojas Mappin e atua como diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, da qual também é um dos donos.