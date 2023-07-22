Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Romance

Marina Ruy Barbosa é vista com novo amor em São Paulo

A atriz estava solteira desde o fim do relacionamento com Guilherme Mussi, em novembro de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 09:04

A atriz Marina Ruy Barbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa  está de romance novo Crédito: Instagram/marinaruybarbosa
A atriz Marina Ruy Barbosa está de romance novo. Ela foi flagrada deixando um restaurante em São Paulo com o empresário milionário Abdul Fares. A identidade do novo amor da atriz foi revelada pelo colunista Leo Dias.
Segundo o jornalista, Abdul Fares é descendente de libaneses e nasceu em São Paulo. Ele é co-fundador da Blue Group Digital, uma marca de serviço digital que conecta distribuidores e fornecedores do varejo, e também sócio da LP Real Estate, do setor imobiliário, das Lojas Mappin e atua como diretor financeiro da loja de móveis Marabraz, da qual também é um dos donos.
A atriz estava solteira desde o fim do relacionamento com Guilherme Mussi, em novembro de 2022. Antes dele, ela foi casada com Xand Negrão.

Veja Também

Preta Gil tranquiliza fãs após mal-estar que a levou ao hospital

Andressa Urach reclama de ataques nas redes sociais

Lívia Torres esclarece saída da Globo: "Escutei o não, busquei o sim"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados