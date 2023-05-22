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Marina Ruy Barbosa responde críticas sobre corte de cabelo: 'Amam odiar certas pessoas'

Mudança foi feita para sua nova personagem, na próxima novela da Globo, ‘Fuzuê'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 09:45

Marina Ruy Barbosa rebateu críticas nas redes sociais
Marina Ruy Barbosa rebateu críticas nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ marinaruybarbosa
Marina Ruy Barbosa usou seu perfil do Twitter para desabafar após os comentários negativos que recebeu depois de divulgar o novo visual para a sua próxima protagonista da TV Globo, na novela Fuzuê. Marina compartilhou que cortou alguns centímetros do longo cabelo ruivo para dar vida a Preciosa, a vilã do folhetim. A atriz estava longe das novelas brasileiras desde O Sétimo Guardião, em 2018.
Em seu desabafo, a atriz fez questão de dizer que não havia dito que fez "uma mudança radical ou que estava irreconhecível" - e que já está acostumada com o público da rede social, "que ama odiar certas pessoas e coisas". A famosa também disse que são as pessoas que deixam seu "cabelo ruivo com fama própria" - e que "graças a repercussão", também criou sua própria marca de roupas, a Ginger.
Desabafo sobre discurso de ódio
No ano passado, nessa mesma rede social, Marina Ruy Barbosa fez um longo texto para falar sobre os comentários odiosos que recebe e como isso afeta a saúde mental.
"Hoje fui na terapia e sério vocês não sabem (ou alguns até sabem e fazem de propósito) o estrago na saúde mental que as vezes a internet/mídia pode fazer. Tipo, nada simplesmente passa. Deixa cicatriz", afirmou.
"Não seja o causador da perda de saúde de alguém. Não seja esse tipo de ser de ódio. De amor pra quem você gosta. Se não gosta de x, y e z apenas ignore. Não perca tempo querendo entristecer ou atacar alguém que vc não gosta".
Para ela, o efeito negativo do ódio dos haters contra as personalidades na internet fará com que artistas se tornem cada vez mais superficiais. "Vocês vão criar uma geração de ídolos e pessoas da mídia cada vez mais distantes, superficiais e com medo disso tudo. Medo do ódio. Uma geração que muitas vezes vai se afastar de tudo por sobrevivência", concluiu.

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