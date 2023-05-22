Marina Ruy Barbosa responde críticas sobre corte de cabelo: 'Amam odiar certas pessoas'

Marina Ruy Barbosa rebateu críticas nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram/@ marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa usou seu perfil do Twitter para desabafar após os comentários negativos que recebeu depois de divulgar o novo visual para a sua próxima protagonista da TV Globo, na novela Fuzuê. Marina compartilhou que cortou alguns centímetros do longo cabelo ruivo para dar vida a Preciosa, a vilã do folhetim. A atriz estava longe das novelas brasileiras desde O Sétimo Guardião, em 2018.

Em seu desabafo, a atriz fez questão de dizer que não havia dito que fez "uma mudança radical ou que estava irreconhecível" - e que já está acostumada com o público da rede social, "que ama odiar certas pessoas e coisas". A famosa também disse que são as pessoas que deixam seu "cabelo ruivo com fama própria" - e que "graças a repercussão", também criou sua própria marca de roupas, a Ginger.

Eu? Kkkk tem certeza anjo? Olha meu instagram onde eu postei. Nunca falei que era radical e nem que eu esteja irreconhecível hahahaha — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 21, 2023

Eu não tenho culpa das manchetes que colocam 🤣 vocês mesmos que deixam meu cabelo com essa fama própria 😚👩🏻‍🦰 — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 21, 2023

Desabafo sobre discurso de ódio

No ano passado, nessa mesma rede social, Marina Ruy Barbosa fez um longo texto para falar sobre os comentários odiosos que recebe e como isso afeta a saúde mental.

"Hoje fui na terapia e sério vocês não sabem (ou alguns até sabem e fazem de propósito) o estrago na saúde mental que as vezes a internet/mídia pode fazer. Tipo, nada simplesmente passa. Deixa cicatriz", afirmou.

"Não seja o causador da perda de saúde de alguém. Não seja esse tipo de ser de ódio. De amor pra quem você gosta. Se não gosta de x, y e z apenas ignore. Não perca tempo querendo entristecer ou atacar alguém que vc não gosta".