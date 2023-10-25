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Maju Coutinho revela semelhança com Jô Soares: 'Não gostava de se assistir'

Jornalista foi a convidada do ‘Mais Você', de Ana Maria Braga, nesta terça-feira, 24
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 10:45

Maju Coutinho revela semelhança com Jô Soares
Maju Coutinho revela semelhança com Jô Soares Crédito: Reprodução/TV Globo
A jornalista Maju Coutinho participou do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, nesta terça-feira, 24, e revelou que tem uma semelhança com Jô Soares: não gostar de se assistir na televisão.
Ela fez a declaração enquanto conversava com a apresentadora sobre sua carreira. Algumas imagens estavam passando na tela do programa e Maju revelou que estava revendo algumas das gravações pela primeira vez naquele momento.
"O Jô Soares falava que não gostava de se assistir, e eu tenho isso. Eu não gosto de olhar. Lá em casa meus pais ficam bravos, mas eu não gosto e as pessoas não entendem", disse.
Maju também explicou que descobriu a semelhança durante a cobertura da morte do apresentador, em agosto de 2022, quando a TV Globo resgatou gravações antigas em que Jô dizia que não gostava de assistir a si mesmo.
Ela ainda perguntou a Ana Maria se ela tinha a mesma questão e a apresentadora concordou. "Não gosto, não. É porque não dá para voltar, você quer fazer melhor", disse. A jornalista então brincou: "Você falando isso reforça que não é uma maluquice".

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