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Kayky Brito deixa de seguir sua mulher, Tamara Dalcanale, nas redes sociais

Seguidores especulam separação do casal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 10:38

Foto de Tamara Dalcanale e Kayky Brito foi publicada pela empresária em 29 de setembro
Foto de Tamara Dalcanale e Kayky Brito foi publicada pela empresária em 29 de setembro Crédito: Reprodução/Instagram/@tamaradalcanale
Acabam de ganhar mais força as especulações de separação entre o ator Kayky Brito e a empresária e jornalista Tamara Dalcanale. Isso porque Kayky deixou de segui-la no Instagram. Os dois têm um filho pequeno juntos, Kael, de quase dois anos.
Tamara ainda segue o ator na rede social, mas publicações dela e da família levantavam suspeitas sobre o estado da relação entre eles e a família de Kayky. Por exemplo, Tamara não aparece em post da irmã dele, Sthefany Brito, na festinha de comemoração pela saída de Kayky do hospital.
Ela também não tem postagens no feed na companhia de Kayky internado - as publicações foram feitas usando fotos do arquivo pessoal do casal. E na última publicação, há três semanas, cuja legenda é "Com meu mundo quase completo!", ela posa somente com os três filhos - Felipe, 7 anos, e Carolina, 5, são de um relacionamento anterior.
Além de não participar da festinha de alta do ator com a família dele, tão logo Kayky foi liberado ela postou um texto em que dizia estar voltando para Curitiba (onde o casal residia), enquanto ele se recupera no Rio de Janeiro.
Na ocasião, ela disse ter "suportado" muita coisa e falou sobre "olhar a vida" de novos ângulos. Esses trechos também chamaram a atenção de seguidores que saíram em defesa de Tamara.
Em vídeo de câmera de segurança prévio ao acidente do ator, ele aparece com Bruno de Luca conversando com uma mulher. Kayky chega a aproximar o rosto da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo colega.
"Larga esse homem", comentou uma seguidora da empresária. "Se declarou para vir um vídeo mostrando ele dando em cima de uma mulher antes do acidente", disse outra.
A reportagem entrou em contato com Kayky e Tamara, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.

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