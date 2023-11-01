Entenda a briga entre Graciele Lacerda e família de Zezé Di Camargo, que foi parar na Justiça

Graciele Lacerda estaria usando um perfil falso para difamar a família de Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram/@gracielelacerdaoficial

A família de Zezé Di Camargo vem se tornando notícia - dessa vez, não pela música, mas pelas brigas. Como foi revelado nas últimas semanas, a noiva do cantor, Graciele Lacerda, parece estar em conflito com a nora de Zezé, Amabylle Eiroa, e até a filha do sertanejo, Wanessa Camargo.

A história tem a ver com um suposto perfil falso e foi parar na Justiça. O Estadão procurou Graciele, Zezé e Wanessa, mas não teve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Toda a polêmica surgiu com a suspeita de que Graciele estaria usando um perfil falso para difamar a família de Zezé Di Camargo. O perfil supostamente pertencente a ela, @prisciladantas568, fez comentários em diversas publicações, com alegações relacionadas a vários membros da família.

Graciele rebateu as acusações em entrevista ao Fofocalizando, no SBT. "Fico muito triste de estarem soltando vídeos de provas falando que sou eu, tudo tem uma maldade", disse ela na ocasião. Ela também afirmou que irá colaborar com a Justiça.

Quem é Amabylle Eiroa e sua relação com o caso

Amabylle Eiroa é arquiteta, tem 28 anos e há 15 namora o filho de Zezé Di Camargo, Igor Camargo. Foi ela quem se manifestou nas redes sociais sobre o perfil falso e garantiu que a culpada foi uma pessoa conhecida por ela.

"Tentei resolver internamente; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu", escreveu.

Amabylle denunciou Graciele no sábado, 28, e mostrou capturas de tela em seu Instagram. A publicação mostra um IP de um perfil falso vinculado a uma conta de e-mail que pertence à noiva de Zezé. "O relógio inexorável da verdade tocou", escreveu ela na publicação.

Após contato do Estadão, Amabylle disse que foi orientada pelo advogado a restringir a divulgação de informações do caso e do processo. Mas enfatizou que entrou na história como a figura que descobriu o perfil que atacava e manipulava a família (ela inclusa), ainda que não sendo o foco principal do fake. "Por recomendação do meu advogado, vou aguardar as últimas instâncias do processo".

Por que Wanessa Camargo está envolvida?

Em imagens divulgadas pelo colunista Léo Dias, há um comentário em que "Priscila Dantas" acusava Wanessa Camargo de trair seu ex-marido, Marcos Buaiz, com Dado Dolabella. Ele também mostrou um vídeo em que Graciele estaria supostamente logada na conta falsa.

Segundo ele, com isso, Wanessa também está processando a noiva de Zezé.

Zezé Di Camargo teria confirmado acusações, mas defende noiva

O sertanejo afirmou que o perfil falso era pertencente à Graciele, mas defende sua noiva e diz que o fake foi criado somente para se defender de acusações, segundo a colunista Fábia Oliveira.

"Noventa por cento dos artistas têm um perfil fake pra se defender de algumas coisas, quando você não quer que seu nome apareça. A gente é muito sacaneado, muito falado, falam mentira da gente, tudo. Aí você vai lá uma hora e se defende de alguma coisa", disse para a colunista. "O que estão imputando a ela vai ter que ser provado na Justiça".

Outras pessoas expressaram suas opiniões no caso. Uma delas é a ex-mulher do artista, Zilu Godoi.

Após demonstrar apoio no perfil de Amabylle, Zilu fez uma publicação que foi entendida como uma indireta a Graciele. "O mês das bruxas está no fim. Então não se preocupe com as armações delas, porque o poder da oração é infalível para derrubar as maldades que vem delas", escreveu Zilu.