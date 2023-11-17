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Violência

Marido de Ana Hickmann apaga postagem em que pedia desculpas por agressão

Alexandre Correa não tem mais nenhuma publicação em sua conta oficial no Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 18:16

Ana Hickmann e Alexandre Correa
Ana Hickmann e Alexandre Correa Crédito: Instagram/Reprodução
O empresário Alexandre Correa apagou no início da tarde desta sexta-feira (17) uma postagem em seu Instagram onde admitia que havia agredido a apresentadora Ana Hickmann, da Record, no último sábado (11).
Publicada no domingo (12), Correa admitiu a discussão com a sua esposa e a agressão que fez, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências, sem citar maiores detalhes.
"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse. "Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", dizia o texto.
O empresário também se desculpou pelos fatos e dizia que sempre havia servido a Ana Hickmann como seu agente, representando-a em negócios.
"Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido", prosseguiu. "São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório", concluiu.
Conforme o relato contido no boletim de ocorrência do caso, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.
Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.

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