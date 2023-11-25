  • Natalie Portman diz que é contra crianças trabalhando em Hollywood: 'Devem brincar e estudar'
Natalie Portman diz que é contra crianças trabalhando em Hollywood: 'Devem brincar e estudar'

Atriz afirma que conhece 'histórias ruins' que evidenciam perigos no meio
Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 12:39

Natalie Portman é mãe de duas crianças: Aleph (12 anos) e Amalia (6 anos) Crédito: Reuters/Folhapress
Natalie Portman vai completar 30 anos de carreira em 2024. A atriz, que divulga o recém-lançado filme "Segredos de um Escandâlo (2023)", pelos Estados Unidos, falou sobre as dificuldades da carreira artística e se posicionou contra o trabalho de crianças em Hollywood.
"Eu não encorajaria pessoas jovens a entrar nessa carreira", disse Portman. "Me refiro a crianças e eu sinto quase como um acidente, um golpe de sorte de não ter saído danificada, prejudicada mesmo. Além disso, tive pais muito protetores e maravilhosos ao meu lado. Você não gosta disso [da atenção dos pais] quando é criança, mas é grato a eles quando é adulto", contou à revista Variety.
Ela, que começou como atriz no clássico 'O Profissional' (1994), aos 12 anos, não quis se aprofundar muito sobre o assunto. "Já ouvi muitas histórias ruins para achar que não é uma boa ideia crianças fazendo parte disso. Acho que as crianças deveriam brincar e ir para a escola", concluiu a mãe de dois filhos, Aleph (12 anos) e Amalia (6 anos), com o dançarino e coreógrafo francês Benjamin Millepied.
Portman, 42, venceu o Oscar de melhor atriz em 2011, por 'Cisne Negro' (2010). Em "Segredos de um Escândalo", ela interpreta a atriz Elizabeth, que se prepara para um novo papel. Na ficção, a personagem vai interpretar uma mulher chamada Gracie (Julianne Moore), famosa por um escândalo sexual com um jovem. O filme estreia dia 18 de janeiro nos cinemas brasileiros.

