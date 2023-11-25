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Podcast

Famosos ironizam fala de Zezé Di Camargo sobre homens gays

Samara Felippo e outras celebridades desaprovaram postura do sertanejo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 10:26

O cantor Zezé Di Camargo lançou, nesta quinta-feira (10), o EP solo
O cantor Zezé Di Camargo comentou sobre a postura de Lucas no PodCats" Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Famosos repercutiram uma fala do cantor Zezé Di Camargo no PodCats. Nesta quarta-feira (22), o sertanejo comentou sobre a postura de Lucas, um dos apresentadores. "Além de ser um cara bonito, não parecia homossexual. Você é um cara normal. Qualquer pessoa que ver você na rua, ninguém vai falar", disse Zezé.
Nas redes sociais, dezenas de celebridades desaprovaram o comentário supostamente homofóbico. O ator Carmo Dalla Vecchia compartilhou o trecho da entrevista e escreveu: "Alguém gostaria de mandar alguma mensagem ao Sr. Zezé Di Camargo? Fiquem à vontade."
"A parte do 'além de ser um cara bonito' me pegou! Quem conta?", disse a atriz Samara Felippo, na legenda do post. "Faltou senso, respeito e assessoria de imprensa. Uma pessoa dessa idade, vivida como ele é, e ainda vir com um discurso desses, sinceramente", afirmou o cantor Romero Ferro. "Que ridículo", completou Milton Cunha.
Na mesma conversa, Zezé afirmou que já traiu a ex-mulher Zilu, durante o período que os dois tinham um relacionamento.

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