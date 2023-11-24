Jorge Ben Jor se separa após 50 anos de união e segue morando em hotel de luxo

Jorge Ben Jor está separado de Domingas Terezinha Inalmo Crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo

O cantor Jorge Ben Jor se separou de Domingas Terezinha Inalmo de Menezes, após 50 anos de casamento. Segundo o jornal Extra, os problemas entre o artista de 84 anos e sua ex-esposa começaram depois que a casa onde moravam no Rio de Janeiro foi destruída durante forte temporal em 2018.

"Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Palace. Quando caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar. Ou eu ficava com meu filho Gabriel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou ia para o hotel", afirmou em entrevista ao podcast "W/ Cast", do amigo Washington Olivetto.

Por conta do desastre, o cantor teria ido para o Copacabana Palace - onde mora até hoje. Já Domingas decidiu passar uma temporada nos Estados Unidos com um dos seus filhos. Eles são pais de Gabriel, que mora em Los Angeles, e Tomaso.

"Domingas foi passar a temporada com o filho fora do Brasil. Depois disso veio a pandemia, e Ben Jor seguiu sozinho no hotel e se separaram. Ele vive sozinho lá", disse uma amiga de muitos anos.

Ainda mantendo uma certa distância da mídia, o cantor sai raramente de sua suíte do Copacabana. Apesar disso, Ben Jor ainda segue uma agenda de shows, sendo a maior parte no próprio hotel. Na última semana, o artista foi uma das atrações do aniversário de 100 anos do hotel.