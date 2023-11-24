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Jorge Ben Jor se separa após 50 anos de união e segue morando em hotel de luxo

Segundo o jornal Extra, os problemas entre o artista e sua ex-esposa começaram depois que a casa onde moravam no Rio de Janeiro foi destruída durante forte temporal em 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 16:02

Jorge Ben Jor está separado de Domingas
Jorge Ben Jor está separado de Domingas Terezinha Inalmo Crédito: Reprodução/Instagram/Arquivo
O cantor Jorge Ben Jor se separou de Domingas Terezinha Inalmo de Menezes, após 50 anos de casamento. Segundo o jornal Extra, os problemas entre o artista de 84 anos e sua ex-esposa começaram depois que a casa onde moravam no Rio de Janeiro foi destruída durante forte temporal em 2018.
"Botei minha casa para reformar e fui morar no Copacabana Palace. Quando caiu um tsunami de chuva, não tinha ninguém em casa, esqueceram de fechar e a água invadiu tudo. Eu não tinha onde morar. Ou eu ficava com meu filho Gabriel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, ou ia para o hotel", afirmou em entrevista ao podcast "W/ Cast", do amigo Washington Olivetto.
Por conta do desastre, o cantor teria ido para o Copacabana Palace - onde mora até hoje. Já Domingas decidiu passar uma temporada nos Estados Unidos com um dos seus filhos. Eles são pais de Gabriel, que mora em Los Angeles, e Tomaso.
"Domingas foi passar a temporada com o filho fora do Brasil. Depois disso veio a pandemia, e Ben Jor seguiu sozinho no hotel e se separaram. Ele vive sozinho lá", disse uma amiga de muitos anos.
Ainda mantendo uma certa distância da mídia, o cantor sai raramente de sua suíte do Copacabana. Apesar disso, Ben Jor ainda segue uma agenda de shows, sendo a maior parte no próprio hotel. Na última semana, o artista foi uma das atrações do aniversário de 100 anos do hotel.
Discreto quanto a vida pessoal, o artista apenas mencionava Domingas em algumas de suas canções, como "País Tropical", "Cadê Teresa?" e "Domingas". A união entre Ben Jor e Terezinha foi firmada em 1971, com uma cerimônia para apenas 50 convidados, na Capela de São Pedro e São Paulo, no Morumbi, em São Paulo.

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