Lucas Souza publica primeiro vídeo após deixar A Fazenda 15: 'Tá tudo bem, na medida do possível'

Lucas Souza fala após deixar A Fazenda Crédito: Lucas Souza no Instagram

O ex-militar Lucas Souza publicou, na tarde desta quinta-feira (23), seu primeiro pronunciamento após desistir de A Fazenda 15 (Record). Abalado, ele agradeceu aos fãs e disse que irá dar mais detalhes de sua despedida do reality em outro momento.

"Passando pra falar que tá tudo bem, na medida do possível. Acabei de sair, não tive oportunidade de pegar meu celular, e vi que tem uma galera, multidão, um exército de pessoas que estão me apoiando a minha decisão. Espero que entendam que foi por minha saúde mental, quero agradecer essa tropa que tá comigo prestando apoio", afirmou ele.

Souza prometeu retornar para falar sobre seus sentimentos. "Esse não é o momento que tô bem pra falar", disse. "Tô num mix de emoções, num mix de sentimentos o que é normal pós desistência e tudo o que vivi. Mas não poderia deixar de agradecer todo apoio, toda mensagem de carinho que venho recebendo. Já sei que tem uma tropa enorme comigo e isso alivia meu coração", completou, na legenda do post.