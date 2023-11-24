'POCPOC': Deborah Secco participa de suruba com Pedro Sampaio em novo clipe do DJ

Pedro Sampaio divide cena com Deborah Secco em clipe Crédito: Reprodução/Youtube

A temperatura aumenta (e muito) no novo clipe de Pedro Sampaio, "POCPOC", lançado na noite desta quinta-feira (23). No clipe, o DJ divide a cena com a atriz Deborah Secco e os dois participam de uma suruba repleta de homens e mulheres.

À GQ Brasil, Sampaio não economizou nos elogio à atriz, que também está no elenco de "Elas por Elas". "Ela tem uma segurança e energia que dominam o ambiente. Me senti super seguro e aprendi muito com ela."

Recentemente, Deborah foi alvo de comentários ao falar de sua vida sexual com o marido, Hugo Moura, com quem é casada desde 2015. Em depoimento ao programa "Sobre Nós Dois", a artista disse que, no início do relacionamento, o casal se relaciona várias vezes ao dia.