Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'POCPOC': Deborah Secco participa de suruba com Pedro Sampaio em novo clipe do DJ
Famosos

'POCPOC': Deborah Secco participa de suruba com Pedro Sampaio em novo clipe do DJ

Faixa foi lançada oficialmente na noite desta quinta-feira (23)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 08:32

Pedro Sampaio divide cena com Deborah Secco em clipe
Pedro Sampaio divide cena com Deborah Secco em clipe Crédito: Reprodução/Youtube
A temperatura aumenta (e muito) no novo clipe de Pedro Sampaio, "POCPOC", lançado na noite desta quinta-feira (23). No clipe, o DJ divide a cena com a atriz Deborah Secco e os dois participam de uma suruba repleta de homens e mulheres.
À GQ Brasil, Sampaio não economizou nos elogio à atriz, que também está no elenco de "Elas por Elas". "Ela tem uma segurança e energia que dominam o ambiente. Me senti super seguro e aprendi muito com ela."
Recentemente, Deborah foi alvo de comentários ao falar de sua vida sexual com o marido, Hugo Moura, com quem é casada desde 2015. Em depoimento ao programa "Sobre Nós Dois", a artista disse que, no início do relacionamento, o casal se relaciona várias vezes ao dia.
"Uma vez eu contei à Sabrina que quando eu conheci o Hugo, a gente transava tipo 10 vezes ao dia". "E as contas atrasando...", brincou Adnet, um dos apresentadores da atração do GNT. "A gente não fazia mais nada da vida", respondeu a atriz.

Veja Também

Snoop Dogg não parou de fumar; rapper fez publicidade para marca

Angélica faz 50, volta à Globo e diz por que fala mais de sexo, política e feminismo

Polícia Militar vai reforçar policiamento para shows de Taylor Swift em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ação do Sine de Vitória leva vagas de emprego a São Pedro nesta quarta-feira (15)
Imagem de destaque
Brasil pode ter recorde de naturalizados na Copa
Imagem de destaque
10 dicas para identificar e contestar juros abusivos em contratos bancários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados