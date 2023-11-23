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Polícia Militar vai reforçar policiamento para shows de Taylor Swift em SP

Haverá viaturas estacionadas no trajeto entre o Allianz Parque, local das apresentações, e a estação Barra Funda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 11:33

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
A cantora Taylor Swift fará três shows no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26. A expectativa é reunir pelo menos 44 mil pessoas por dia.
A Polícia Militar reforçará o policiamento na região do 4º Batalhão. Serão deslocadas para a área equipes de Força Tática de outros três batalhões, 23º, 16º e 49º, para atuarem preventivamente. Além disso, policiais da CAEP (Companhia de Ações Especiais) estarão no local prestando apoio ao policiamento territorial. O 2º Batalhão de Polícia de Choque também poderá atuar em caso de necessidade.
Um dos pontos de atenção do policiamento será no deslocamento dos fãs entre o terminal da Barra Funda e o local do evento. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), haverá viaturas estacionadas em pontos estratégicos ao longo do trajeto, como na avenida Francisco Matarazzo e no viaduto da avenida Antártica. O 1º Batalhão de Trânsito também prestará apoio.
A Deatur (Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista) também atuará durante os dias do show da cantora no Allianz Parque. A unidade vai atender em uma estrutura física no estádio para o registro de ocorrências.
Todas as equipes de plantão da Deatur durante o evento contarão com pelo menos um policial fluente em línguas estrangeiras. Também haverá policiais femininas, aptas ao atendimento de eventuais ocorrências envolvendo violência contra a mulher, segundo a SSP.
A delegada Fernanda Herbella alerta o fã que não conseguiu comprar ingresso no site oficial e quer adquiri-lo de um terceiro. "É preciso ter uma série de cuidados ao adquirir o ingresso, como não acreditar em promessas ou preços desproporcionais, e se certificar de ter a maior quantidade de dados pessoais possíveis de quem você vai comprar, para poder reclamar caso algo dê errado", explicou.
No último levantamento realizado em São Paulo, foram identificados quase 300 boletins de ocorrência de estelionato envolvendo compra de ingressos. "Se é um show que tem um apelo muito grande, essa procura e desejo podem fazer com que os fãs se coloquem numa situação de vulnerabilidade, facilitando a ação de golpistas", disse Herbella.
CHUVA E RAJADA DE VENTO EM SP
A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), emitiu alerta para fortes chuvas que atingirão o estado entre quinta-feira (23) e sábado (25). A passagem de uma frente fria criará condições para temporais, seguidos por raios, granizo e rajadas de vento entre 40 e 80 km/h. O acumulado na Região Metropolitana de São Paulo deve ser de 125mm. Confira aqui a previsão do tempo para os shows.

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