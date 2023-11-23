T4F, que produz shows de Taylor Swift, pede desculpas por falhas nos eventos

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Serafim Abreu, CEO da T4F (Time for Fun) se pronunciou pela primeira vez após a morte de Ana Clara Benevides, que passou mal na sexta-feira (17) no primeiro show de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

Leia o pronunciamento:

Olá a todos, eu sou o Serafim Abreu, CEO da Time for Fun. Decidi gravar esse vídeo para falar diretamente com nossos consumidores, parceiros, fãs e público em geral sobre os acontecimentos da turnê de Taylor Swift no Rio de Janeiro. Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos a organizar um evento desse porte. Por isso, não economizamos esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor, para garantir conforto e segurança para todos.

Ainda assim, nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes. Sabemos que, com as mudanças climáticas que estamos vivendo, esses episódios serão cada vez mais frequentes.

Entendemos também que todo o setor precisa repensar a sua atuação diante dessa nova realidade. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Também peço desculpas pela demora em realizar essa manifestação pública, pois nosso foco estava em incorporar os aprendizados que tivemos.

Infelizmente, pela primeira vez em mais de 40 anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela Time for Fun. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. A família de Ana Clara quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui, agora publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos, diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido.

Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável. Respeitamos a privacidade da família e reforço mais uma vez nossa disposição em colaborar. Quero também assegurar a todos os fãs que irão ao show da Taylor Swift em São Paulo que estamos trabalhando para proporcionar uma noite emocionante e memorável. Para os shows do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades.