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Taylor Swift é a artista que mais emite carbono, com jatinho de R$ 200 milhões

Shows da cantora no Rio de Janeiro foram marcados por ondas de calor, que fizeram uma uma multidão passar mal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 13:37

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Taylor Swift, que tanto sofreu com o calor nos shows no Rio de Janeiro, é a artista que mais emite carbono em viagens com seu jatinho, afirma um estudo da Yard.
Não por acaso, a cantora deve voltar aos Estados Unidos antes de prosseguir a "Eras Tour" pelo Brasil, com shows marcados em São Paulo, no próximo fim de semana. As longas viagens em um curto espaço de tempo são rotina para a artista. Pequenas viagens também.
Interior do jatinho luxuoso de Taylor Swift, o Falcon 900LX
Interior do jatinho luxuoso de Taylor Swift, o Falcon 900LX Crédito: Reprodução
Em 2022, Taylor usou seu jatinho para sair do Missouri e chegar a Nashville, uma viagem que durou 36 minutos. A Yard, que rastreia o uso de aviões particulares por celebridades, computou 170 voos em pouco mais de seis meses um total de 22.923 minutos no ar, 15,9 dias.
O avião de Taylor tem 80 minutos de tempo de voo médio, com emissões anuais de 8.293.54 toneladas, 1.184.8 vezes mais do que a emissão anual da média das pessoas. De acordo com o Banco Mundial, a emissão média global de carbono per capta foi de 4.3 toneladas. Portanto, a pegada deixada pelos jatos da cantora foi 1928 vezes maior do que a média global.
O jatinho que trouxe a cantora de Nova York é um Falcon 900LX, avaliado em US$ 40 milhões, cerca de R$ 200 milhões, segundo a Simple Flying.
A aeronave de luxo foi adquirida em 2011 pela artista, e conta com uma cabine espaçosa com capacidade para 12 passageiros. Ela chega à velocidade de 890 quilômetros por hora com três turbinas, com espaço para três salas separadas.

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