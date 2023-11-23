Snoop Dogg não parou de fumar; rapper fez publicidade para marca

Rapper Snoop Dogg Crédito: Reuters/Folhapress

Snoop Dogg pregou uma pegadinha nos fãs. Na última semana, o rapper, defensor do uso da maconha, postou um comunicado em seu Instagram, no qual afirma ter decidido parar de fumar.

"Após muita consideração e conversas com minha família, decidi parar de fumar," escreveu o rapper. "Por favor, respeite minha privacidade."

No entanto, dias depois, ele fez uma nova postagem publicitária com a marca Solo Stove, que produz fogueiras que não criam fumaça. O produto anunciado é uma fogueira elétrica apelidada de "Snoop Stove" de US$ 350 (aproximadamente R$ 1.700 reais).

Em um vídeo de divulgação postado no perfil da empresa, o rapper afirma que está cansado da fumaça.