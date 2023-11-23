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Snoop Dogg não parou de fumar; rapper fez publicidade para marca

Na última semana, artista disse que decisão foi tomada em conjunto com a família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Novembro de 2023 às 12:11

Rapper Snoop Dogg é acusado de abuso sexual por dançarina nos EUA
Rapper Snoop Dogg  Crédito: Reuters/Folhapress
Snoop Dogg pregou uma pegadinha nos fãs. Na última semana, o rapper, defensor do uso da maconha, postou um comunicado em seu Instagram, no qual afirma ter decidido parar de fumar.
"Após muita consideração e conversas com minha família, decidi parar de fumar," escreveu o rapper. "Por favor, respeite minha privacidade."
No entanto, dias depois, ele fez uma nova postagem publicitária com a marca Solo Stove, que produz fogueiras que não criam fumaça. O produto anunciado é uma fogueira elétrica apelidada de "Snoop Stove" de US$ 350 (aproximadamente R$ 1.700 reais).
Em um vídeo de divulgação postado no perfil da empresa, o rapper afirma que está cansado da fumaça.
"Quero acabar com a tosse e minhas roupas com um cheiro pegajoso e nojento. Vou ficar sem fumaça." A câmera, então, o mostra sentado em frente ao produto, aos risos.

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