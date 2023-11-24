Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Bruna Biancardi se pronuncia após casa dos pais ser roubada: 'Tudo bem com eles'
Famosos

Bruna Biancardi se pronuncia após casa dos pais ser roubada: 'Tudo bem com eles'

Influenciadora disse que não mora mais na residência
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 15:49

Bruna Biancardi desabafa sobre 'hate' por namorar Neymar
Bruna Biancardi  desabafou ao comentar o assalto a sua casa no início de novembro Crédito: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi
Bruna Biancardi, 29, desabafou ao comentar o assalto a sua casa no início de novembro. A mãe de Mavie, fruto da relação com Neymar, contou que o episódio acabou redobrando os cuidados com ela e com sua família.
A influenciadora contou que a família ainda está entendendo tudo o que aconteceu - no momento do assalto, apenas os seus pais estavam em casa. "Quero falar que está tudo bem. Não apareço aqui desde que aconteceu aquele assalto na minha casa. Mesmo não estando lá, a gente ainda tá absorvendo as coisas. Minha família estava lá, meus pais estavam lá"
Segurança redobrada. "Eu redobrei a nossa segurança, redobrei o cuidado ao falar algo aqui no Instagram, porque a gente teve acesso a conversas dos criminosos antes [do assalto], e eles viam muita coisa que eu postava aqui, muita coisa que eu tinha, que eu mostrava, que recebia"
"Dá um certo receio de continuar mostrando aqui a nossa vida, então tenho que encontrar um equilíbrio entre compartilhar as coisas com vocês e não expôr outras pessoas, com cuidado", Bruna Biancardi.
Prioridade é a filha, Mavie. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso"

O CASO

No dia 7 de novembro, a casa da influenciadora foi assaltada.
Três homens armados entraram na residência, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Um deles, de 20 anos, foi preso em flagrante. Outro já foi identificado, e a Polícia Civil de Cotia investiga a identidade do terceiro.
Eles roubaram bolsas, relógios e joias. Ainda segundo a SSP, os criminosos renderam duas vítimas de 50 e 52 anos na casa. O caso foi registrado no 2º DP de Cotia.
Conforme informações do Hoje em Dia (Record), os funcionários e os pais de Bruna forma feitos de reféns na invasão.

Veja Também

William Bonner encontra George Clooney em hotel na Europa: 'Fiz o que sempre faço'

Capixaba ganha 3 prêmios em concurso de talento e beleza e dedica para avó

Paris Hilton anuncia que é mãe de uma menina: 'Grata pela minha bebê'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados