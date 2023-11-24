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Paris Hilton anuncia que é mãe de uma menina: 'Grata pela minha bebê'

Socialite postou foto nas redes sociais de macacão infantil rosa escrito 'London'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 11:48

Paris Hilton anuncia nascimento de primeiro filho no Instagram 'Amado além das palavras’
Paris Hilton anuncia que é mãe de uma menina Crédito: Reuters/Folhapress
Paris Hilton aproveitou o feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, para anunciar que agora é mãe de dois bebês. Por meio das redes sociais, ela postou uma foto de um macacão infantil rosa escrito "London".
"Grata pela minha bebê", escreveu na publicação. Em um vídeo no TikTok, ela brinca com dois primos e pergunta se eles estão animados para conhecer a nova prima porque "tem dois bebês." Nos comentários, afirmou que "sua bebê chegou", em resposta a um internauta, e que Phoenix, seu filho de um ano, é irmão mais velho.
Ele é fruto do relacionamento com o empresário Carter Reum. A gestação foi por meio de barriga de aluguel.
Paris já explicou que o nome tem inspiração na cidade de Phoenix, no Arizona, que viu enquanto procurava no mapa algo que combinasse com Paris e Londres.
@mtvuk Paris Hilton has welcomed a baby girl London to her growing family 👶💞 Congratulations! #parishilton #londonhilton #thanksgiving #paris #mumtok #mtvuk #mtvceleb ♬ stars are blind - sped up
@parishilton

Priceless moments🥹 Family is everything🥰

♬ original sound - ParisHilton

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