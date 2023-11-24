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Televisão

TV Gazeta tem mudanças na programação e exibe "Mulheres de Areia" aos sábados

Telespectadores poderão acompanhar um resumo dos capítulos da semana, às 14h10. Com isso, o programa 'Em Movimento' será exibido às 15 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 10:00

Mulheres de Areia: Guilherme Fontes, Gloria Pires (Marcos, Ruth)
Mulheres de Areia: Guilherme Fontes, Gloria Pires Crédito: TV GLOBO / CEDOC
Tem novidade na programação da TV Gazeta. Trata-se da “Novela Edição Especial”, que exibirá um resumo da semana da novela “Mulheres de Areia”, atualmente em exibição de segunda a sexta-feira após o Jornal Hoje. Os telespectadores capixabas agora poderão conferir os melhores momentos da trama todos os sábados, às 14h10.
A mudança na grade favorece os “noveleiros de plantão” que, por algum motivo, não estão em dia com os capítulos. “Diante da afinidade que o público capixaba tem com o conteúdo de novelas, surgiu a oportunidade de termos esse produto nas tardes de sábado. Assim, os telespectadores que não puderam acompanhar ao longo da semana, ou que perderam algum capítulo, poderão ficar atualizados”, afirma Carlos Gonzaga, Gerente de Produção e Programação da TV Gazeta.
Com isso, o programa Em Movimento ganhará um novo horário. A partir deste sábado (25), o programa será exibido sempre às 15 horas, levando muito entretenimento e conteúdo local para todo o Espírito Santo. Nesta semana, será revelada a 7º Maravilha do ES através de uma edição especial recheada de muitas surpresas.

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