TV Gazeta tem mudanças na programação e exibe "Mulheres de Areia" aos sábados

Tem novidade na programação da TV Gazeta. Trata-se da “Novela Edição Especial”, que exibirá um resumo da semana da novela “Mulheres de Areia”, atualmente em exibição de segunda a sexta-feira após o Jornal Hoje. Os telespectadores capixabas agora poderão conferir os melhores momentos da trama todos os sábados, às 14h10.

A mudança na grade favorece os “noveleiros de plantão” que, por algum motivo, não estão em dia com os capítulos. “Diante da afinidade que o público capixaba tem com o conteúdo de novelas, surgiu a oportunidade de termos esse produto nas tardes de sábado. Assim, os telespectadores que não puderam acompanhar ao longo da semana, ou que perderam algum capítulo, poderão ficar atualizados”, afirma Carlos Gonzaga, Gerente de Produção e Programação da TV Gazeta.