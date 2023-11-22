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HZ sorteia 2 pares de ingressos para o show de Zé Ramalho

Apresentação do artista acontece sábado (25), a partir das 22h, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. Veja como participar do sorteio
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 12:22

O cantor Zé Ramalho toca neste sábado (30), no Ilha Shows, em Vitória
Cantor Zé Ramalho se apresenta esse final de semana no ES. Crédito: Leo Aversa
Pensou que os sorteios em comemoração ao aniversário de 2 anos de HZ chegaram ao fim? Claro que não, bebê! Nesta semana, dois sortudos poderão concorrer a pares de ingressos para o show de Zé Ramalho. O evento ocorre no sábado (25), no Steffen Centro de Eventos, na Serra. O babado vai ser forte!
A tour do artista, nomeada "Show dos Sucessos", traz Zé Ramalho revisitando seus maiores sucessos, como "Admirável Gado Novo", "Entre a Serpente e a Estrela" (trilhas consagradas em novelas), "Avohai", "Frevo Mulher", "Chão de Giz", "Beira-Mar", "Eternas Ondas", "Garoto de Aluguel", "Vila do Sossego" e "Banquete de Signos".
Os ingressos já estão à venda no site da LeBillet e custam R$ 300 (individual/lote único). Vendas de mesas são feitas diretamente na casa de show pelos telefones (27) 99994-6535 / 98132-3232.

VEJA COMO GANHAR INGRESSOS

Se você ainda não garantiu sua entrada, HZ pode te dar uma força. O maior site de entretenimento do Espírito Santo está sorteando 2 pares de ingressos para o evento.
Para concorrer, basta preencher o formulário e esperar o sorteio, que acontece na sexta (24) pela manhã. Os vencedores serão revelados no Instagram de HZ a partir do meio-dia de sexta (24) e poderão retirar seus ingressos na sexta (24) ou no sábado (25), na portaria da Rede Gazeta. Boa sorte, galera!

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