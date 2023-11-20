Precursor do funk capixaba, Jefinho Faraó fala de resistência e cultura negra no ES

Com quase 30 anos dedicados ao funk e ao rap capixaba, Jefinho Faraó é um dos precursores do movimento cultural negro no Espírito Santo. Nascido e criado no Morro do Bonfim (Vitória), o MC começou sua trajetória na comunidade de Maruípe.
Embalado por um discurso consciente e social, o artista leva reflexões através de sua música que expressam temas como a luta contra o racismo e a desigualdade que ainda persistem na sociedade e na cena musical.
Em conversa com HZ, o funkeiro revelou que se inspirou em artistas negros, como Tim Maia e Luiz Melodia, para seguir com sua carreira. Ele também comentou sobre a promoção do orgulho e autoestima na comunidade negra. "Muito orgulho da rapaziada, e nós com orgulho de nós mesmos. É a nossa vez!", concluiu.