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Dia da Consciência Negra

Precursor do funk capixaba, Jefinho Faraó fala de resistência e cultura negra no ES

Cantor e compositor, com quase 30 anos de carreira, conversou com HZ e, entre os assuntos, falou do espaço de artistas negros na cena cultural do Estado e detalhou inspirações artísticas
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 14:32

Cantor e compositor Jefinho Faraó
Cantor e compositor Jefinho Faraó Crédito: Reprodução/Instagram
Com quase 30 anos dedicados ao funk e ao rap capixaba, Jefinho Faraó é um dos precursores do movimento cultural negro no Espírito Santo. Nascido e criado no Morro do Bonfim (Vitória), o MC começou sua trajetória na comunidade de Maruípe.
Embalado por um discurso consciente e social, o artista leva reflexões através de sua música que expressam temas como a luta contra o racismo e a desigualdade que ainda persistem na sociedade e na cena musical.
Em conversa com HZ, o funkeiro revelou que se inspirou em artistas negros, como Tim Maia e Luiz Melodia, para seguir com sua carreira. Ele também comentou sobre a promoção do orgulho e autoestima na comunidade negra. "Muito orgulho da rapaziada, e nós com orgulho de nós mesmos. É a nossa vez!", concluiu. 

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