Precursor do funk capixaba, Jefinho Faraó fala de resistência e cultura negra no ES

Cantor e compositor Jefinho Faraó Crédito: Reprodução/Instagram

Com quase 30 anos dedicados ao funk e ao rap capixaba, Jefinho Faraó é um dos precursores do movimento cultural negro no Espírito Santo. Nascido e criado no Morro do Bonfim (Vitória), o MC começou sua trajetória na comunidade de Maruípe.

Embalado por um discurso consciente e social, o artista leva reflexões através de sua música que expressam temas como a luta contra o racismo e a desigualdade que ainda persistem na sociedade e na cena musical.