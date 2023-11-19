Vitória: Dia da Consciência Negra terá "Contos de Cor" na Biblioteca Municipal

A fachada da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória. Crédito: André Sobral/PMV

O Dia da Consciência Negra é celebrado nesta segunda (20). Para comemorar a data, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim desenvolve a atividade de contação de histórias "Contos de Cor".

O evento com o grupo Mais um Ponto, Mais um Conto, que tem entrada gratuita e classificação indicativa livre, será realizado na sede da instituição, no Casarão Cerqueira Lima, localizado no Centro Histórico de Vitória, em duas sessões: às 9 e às 14 horas.

"Será uma linda homenagem a esta data tão singular. 'Contos de Cor' é um espetáculo que destaca a importância da representatividade nos livros infantis e busca a valorização e igualdade da cultura afro-brasileira sob a perspectiva de um olhar do próprio preto", destaca a coordenadora da ação, a bibliotecária Elizete Caser.

Na ocasião, serão narrados cinco lendas e contos sobre o povo preto com cantigas populares e músicas autorais. No repertório estão: "Mito iorubano da criação do mundo", "A lenda da galinha d'Angola", "A verdadeira História do Pai Francisco", "O negrinho do Pastoreio" e "Calunga- A princesa que virou boneca".

* Com informações da Prefeitura de Vitória

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS "CONTO DA COR"