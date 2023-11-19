Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Vitória: Dia da Consciência Negra terá "Contos de Cor" na Biblioteca Municipal
Cultura

Vitória: Dia da Consciência Negra terá "Contos de Cor" na Biblioteca Municipal

Evento, que tem entrada franca, acontece nesta segunda (20) e conta com participação do grupo Mais um Ponto, Mais um Conto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 10:00

A fachada da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória.
A fachada da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória. Crédito: André Sobral/PMV
O Dia da Consciência Negra é celebrado nesta segunda (20). Para comemorar a data, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim desenvolve a atividade de contação de histórias "Contos de Cor".
O evento com o grupo Mais um Ponto, Mais um Conto, que tem entrada gratuita e classificação indicativa livre, será realizado na sede da instituição, no Casarão Cerqueira Lima, localizado no Centro Histórico de Vitória, em duas sessões: às 9 e às 14 horas.
"Será uma linda homenagem a esta data tão singular. 'Contos de Cor' é um espetáculo que destaca a importância da representatividade nos livros infantis e busca a valorização e igualdade da cultura afro-brasileira sob a perspectiva de um olhar do próprio preto", destaca a coordenadora da ação, a bibliotecária Elizete Caser.
Na ocasião, serão narrados cinco lendas e contos sobre o povo preto com cantigas populares e músicas autorais. No repertório estão: "Mito iorubano da criação do mundo", "A lenda da galinha d'Angola", "A verdadeira História do Pai Francisco", "O negrinho do Pastoreio" e "Calunga- A princesa que virou boneca".
* Com informações da Prefeitura de Vitória

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS "CONTO DA COR"

  • QUANDO: Segunda (20), às 9h e às 14h
  • ONDE: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, no Casarão Cerqueira Lima. Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro. Entrada franca
  • INFORMAÇÕES: (27) 3381-6925

Veja Também

De feijoada a ensaio: confira festas das escolas de samba de Vitória em novembro

Adriana Birolli traz a Vitória peça "O Dia Seguinte"; confira horários

Réveillon Luz: Convento da Penha terá festa para mais de mil pessoas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Dia da Consciência Negra Literatura Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados