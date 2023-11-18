Adriana Birolli traz a Vitória peça "O Dia Seguinte"; confira horários

"O Dia Seguinte", encenada por Adriana Birolli e Eduardo Pelizzari. Crédito: Joaquim Araújo

Eternizada com a dondoca Patrícia na novela "Fina Estampa" da Rede Globo, em 2011, Adriana Birolli encara um novo desafio, desta vez ao lado de Eduardo Pelizzari. Na peça "O Dia Seguinte", os atores personificam dois estranhos que se encontram sob a mesma cama após uma noitada de Ano Novo!

Inspirada em uma crônica homônima de Luis Fernando Veríssimo, e seu divertido olhar para as ambiguidades humanas em situações mais banais, "O Dia Seguinte" chega a Vitória neste sábado (18) e domingo (19), com sessões no Teatro Universitário (Ufes). O espetáculo conta com produção da capixaba WB Entretenimento, direção de Ricardo Grasson e texto de Regiana Antonini.

Com base em princípios do humor "nonsense", a comédia brinca com o inesperado. Em comum, Luanna (Adriana Birolli) e Renato (Eduardo Pelizzari) têm apenas o fato de que eles não lembram como foram parar ali. Sem roupas e diante de um enorme desconforto, precisam reconstruir suas lembranças e dar algum sentido para a cena que vivem.

A peça tenta desmistificar fraquezas nossas de cada dia e resulta em uma comédia impagável, que retrata existências deliciosamente banais, marcadas por paixões e ódios, vícios e extravagâncias.

Em bate-papo com HZ, a atriz contou sobre a preparação para o papel e revelou que é sempre um prazer retornar a Vitória; confira!

Você veio este ano ao Estado com outra peça e agora volta com "O Dia Seguinte", que é realizada por produtores que são do Espírito Santo. Como é voltar tantas vezes à cidade no mesmo ano? Demonstra carinho dos capixabas por você? É sempre um prazer estar em Vitória! Já fui muitas vezes para trabalhar e curtir! Voltar mais uma vez esse ano é para fechar com chave de ouro! Está sendo um prazer conhecer o trabalho da WB, que nasceu em Vitória e agora está se expandindo, ganhando novos ares! Teve alguma preparação para esse espetáculo? O que tem em comum com a personagem? Claro! Todos os processos exigem preparação. Nesse trabalho, além da preparação que faço sozinha, contamos com Heitor Garcia que nos preparou durante a fase de ensaios. Foi um processo muito gostoso. A peça retrata uma noitada do ano novo. Por acaso, você e Eduardo Pelizzari têm histórias assim na vida real? Exatamente o que acontece com eles eu nunca vivi! (risos) mas já vivi festas de Réveillon muito distintas e em diversos lugares! Acho que é um momento que a gente quer renovação! Sobre o Dudu não sei dizer… não conheço as histórias de Réveillon dele. (Risos) E vem final de ano por aí. Já se programou para o Réveillon? Acredito que vou ficar em família… mas ainda está cedo para saber!

ESPETÁCULO 'O DIA SEGUINTE', COM ADRIANA BIROLLI